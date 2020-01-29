【武漢肺炎】超市即食麵被搶購一空　職員不斷補貨：噚晚起冇停過

武漢肺炎肆虐，除了口罩等防疫用品被搶購一空外，連日用品都出現搶購潮。不少市民到超市搶購糧食及日用品，超市貨即食麵及放置麵包貨架空空如也。今早超市大部份貨架仍空置，大批貨品擺放地上，有職員表示，昨晚起已馬不停蹄為即食麵補貨，「完全冇停過！」

適逄農曆年假，多間店舖休息，市民都紛紛到超市入貨。荃灣區有超市的即食麵、麵包等亁糧更被搶購一空，職員表示，「未上得切架」。店內的通道都放上一箱箱的即食麵，職員直言，自昨晚起已不斷為即麵補貨「冇停過」。而對於供不應求的消毒産品，如酒清搓手液，職員則指未知何時有貨。

街坊楊女士表示不會刻意多買米等糧食，對於不少人搶購即食麵及米，認為過份擔心，「我冇留意，唔使咁緊張呀嘛」、「唔好咁緊張我覺得，你自己亂先，啲人跟住亂，羊群心理！」她坦言，消毒用品及口罩較難買，「有親戚話聽日去搶，不過我又冇咁嘅心態。」另一名街坊鄧女士表示「我唔擔心，香港咁多嘢賣」她指，她今日到超市買罐頭，因為「啱食」而非儲糧，她又笑指子女已婚，「兩個老嘢食得幾多」。鄧女士續指，她沒有刻意購買消毒産品，「驚咁多，冇得賣咩！」

付款人龍不絕。（蔡正邦攝）

上水區超市即食麵 遭市民搶購一空​

另外，在上水區一超市亦出現同樣情況，即食麵被一掃而空，不過其餘貨品供應正常，而店內亦有售漂白水。而付款人龍不絕，職員接應不暇。

公務員改為家中工作

政府昨日（28日）宣布，由今日（29日）起至2月2日，政府僱員可留在家中工作，同時呼籲私人機構在可行情況下作類似安排。政府又指今日凌晨起亦會暫停部分口岸的客運服務，而貨運則如常繼續；另外，日前教育局亦宣佈全港幼稚園、中小學及特殊學校延長農曆新年假期至2月16日，以減低疫情在社區擴散。