【武漢肺炎】AbouThai「快閃」賣五千包口罩　創辦人：望回饋居民

武漢肺炎疫情持續，市面口罩幾乎搶購一空！今午（1日）AbouThai 阿布泰國生九龍城活百貨於「快閃」賣五千包口罩。阿布泰創辦人林景楠稱，今次準備的五千包口罩，日前由泰國空運到港，而「快閃」可避免市民長時間排隊，「如果我哋提早隔夜公佈，市民一定會通宵排隊！」有排隊市民指家中已無成人口罩，今午知悉「快閃」活動後到場，至下午約三時，職員於隊尾截龍。

我哋希望用兩個鐘頭嘅時間，去作一個安排，等大家最多都係排兩個鐘。 林景楠 阿布泰國生活百貨的創辦人

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近二千人到場排隊 秩序大致良好

今日（2月1日）AbouThai 阿布泰國生活百貨於facebook專頁帖文，將於今午二時正，於九龍城城南道的分店，出售「泰國888牌」10件裝口罩，每包$20元，每人限購一包。名額為五千人，不設派籌售完即止。至下午1時45分，現場近二千人到場排隊，龍尾至附近的賈炳達道球場。現場有多名職員協助市民排隊，秩序大致良好。至下午約三時，職員於隊尾截龍。

阿布泰創辦人林景楠：「快閃」可避免市民長時間排隊

阿布泰國生活百貨的創辦人林景楠表示，今日出售五千包口罩，每人只可購買一包。他指該批口罩由泰國空運到港，數日前才抵港。林景楠指「快閃」賣口罩的原因是不會造成混亂，「如果我哋提早隔夜公佈，如果天氣咁凍，市民一定會通宵排隊！」

林景楠擔心未能控制排隊情況，加上九龍城區比較多長者，並不希望市民長時間排隊，「我哋希望用兩個鐘頭嘅時間，去作一個安排，等大家最多都係排兩個鐘。」林指出，今次快閃賣口罩已準備五千包，確保所有排隊人士都能買到口罩。

林景楠：於九龍城展開事業 望回饋當區居民

林指，由於他與妻子於九龍城區展開事業，希望可於當區回饋居民。對於是否以後使用「快閃」去賣口罩？林景楠表示會因應情況、需求量及供應量，不斷調整銷售方式。「其實方便到香港市民的方法，我哋都會考慮。」

至於有指阿布泰國生活百貨，向政府人員提供優先購買口罩權利，涉嫌違反《防止賄賂條例》第三條。「其實自己做所有嘢都係四個字，問心無愧！」林景楠表示，由於優先購買需要出示證件，並涉及個人私隱或公職等資料，林指會考慮清楚如何做得更好，之後再安排優先購買。

排隊市民：阿布泰做得好好，好為香港人！

「我覺得阿布泰做得好好，好為香港人，呢個政府真係一啲都幫唔到手！」市民鄭女士指，今日知道有口罩買，立即到場排隊，她指等候約一小時便成功購入。排隊的周女士表示，家中只餘下小童口罩，她今日成功購入十個成人口罩。周指由於口罩短缺，他們一家都減少外出，「我住附近排咗一個鐘頭度！」