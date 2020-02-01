【武漢肺炎】大埔串燒店派2000口罩助街坊　老闆：香港人幫香港人

新型冠狀病毒確診宗數持續上升，本港出現口罩搶購潮，市面「一罩難求」。大埔一間串燒店老闆眼見本港口罩短缺，外遊其間決定四出「撲口罩」回港派街坊，2000個口罩於20分鐘內派完。老闆指搶購潮下口罩價格貴得嚇人，基層市民難以負擔，「係咪要咁樣，連一個口罩都唔afford（負擔）到，點解個政府搞到咁樣」，認為現時要由香港人幫香港人。

大埔運頭塘「彩虹小食串燒專門店」，今日舉行派口罩活動，希望幫助一眾口罩短缺的街坊居民，共2000個口罩於20分鐘內派完，近500人排隊領取。老闆四哥表示，自己早前去日本沖繩旅行時，本來打算購買口罩自用，但從新聞上見到香港情況，「咁大鑊嘅，咁不如買啲畀附近街坊啦」。其後，他發現原來日本不少店舖的口罩同樣已被搶購一空，而且亦有明顯加價，四哥於是駕車四處覓尋，「要去到好山旮旯先有」，結果斥資數萬元，動用同行親友各人的行李限額，將買得的多箱口罩帶回香港。

大埔一間串燒店今日派發2000個口罩予市民街坊。（陳浩然攝）

長者口罩攝紙巾 眼見心酸

「做得幾多得幾多，唔好靠呢個政府」，串燒店開業11年，四哥指區內不少街坊「睇住我哋大，支持我哋」，附近亦有不少老人院，很多長者會經過。四哥表示最近的口罩搶購潮，價格貴得嚇人，「平時一個幾毫已經有，十蚊八蚊一盒，宜家畀人炒貴咗幾舊水」，基層市民實在難以負擔。四哥又指當中見到的畫面更令他心酸，「好多公公婆婆，第一唔識戴，第二有啲戴個好薄嘅，仲要攝張紙巾係入面。係咪要咁樣，連一個口罩都唔afford（負擔）到，點解個政府搞到咁樣？」因此四哥指現時要由香港人幫香港人，希望有能力時可以幫助別人，「唔會收錢，有人想捐錢都唔好，聖經有句說話『施比受更為有福』」。

望再辦派發活動

今次派口罩行動，排隊領取人士每人限取五個，四哥指昨日已先優先派發予長期病患、孕婦、小朋友等，至今日公開派發，「排完又排又有，嫌少又有，都無乜所謂，做到咪做」。四哥表示，就算派多了亦不會介意，他會繼續搜羅不同購入口罩的途徑，希望能舉辦下一次派發活動。他又認為向好的方面看，希望口罩短缺問題能於短期內解決。