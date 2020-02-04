【武漢肺炎】抗議美孚隔離營爆衝突　警拘七男女、最細13歲

荔枝角饒宗頤文化館的旅館「翠雅山房」被用作「隔離營」，美孚居民一連兩日抗議，示威者堵路引發衝突。而周二晚警方分別在美孚及太子一帶拘捕七人，分別涉嫌在公眾地方行為不檢、襲警、非法集結、藏有攻擊性武器被捕，當中最細為13歲男童。

警方表示，周日（2日）晚上約8時30分起，大批人士在港鐵美孚站外聚集，有人以雜物堵塞馬路，警員遂採取拘捕行動，期間示威者與警員發生糾纏。警員在上址拘捕三男一女，年齡介乎18歲至31歲，涉嫌在公眾地方行為不檢，當中兩名分別18歲及24歲男子同時涉嫌襲警被捕。另外，警方在被捕的31歲女子的背包內檢獲一支士巴拿，她同時涉嫌藏有工具可作非法用途被捕。案件交由西九龍總區刑事部跟進。所有被捕人士現正被扣留調查。

警方表示，周日（2日）晚上約8時30分起，大批人士在長沙灣港鐵美孚站外聚集，有人以雜物堵塞馬路，警員遂採取拘捕行動，期間部份與人警員發生糾纏。（資料圖片）

警方當晚亦分別在另外兩處地方作出拘捕行動。當晚約8時40分，大批人士在百老匯街61號美孚新邨三期一平台聚集，警方多次警告在場人士離開，惟部分示威者拒絕聽從指示，警員遂採取拘捕行動。一名25歲男子涉嫌非法集結被捕，他已獲准保釋候查，須於三月上旬到警署報到。案件交由深水埗警區刑事調查隊第三隊跟進。

另外，當晚約11時30分，警車巡經近太子的荔枝角道37號近一行人天橋時，發現兩名男子在行人天橋上以鐳射筆照射車上警員，警員遂於附近截查，並拘捕兩名分別13歲及15歲的男童，涉嫌藏有攻擊性武器。警員在該名15歲男童身上檢獲一支鐳射筆。案件交由深水埗警區刑事調查隊第一隊跟進，兩名被捕男童現正被扣留調查。