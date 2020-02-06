【武漢肺炎】世界夢號旅客滯留郵輪　譚文豪送奶粉、尿片援求助人

星夢郵輪旗下世界夢號郵輪，早前因有內地旅客確診武漢肺炎，昨午(5日)載有新一批旅客的世界夢抵港後，船上約3,600名旅客及船員要進行檢疫，因檢疫未完成，全部人員於船上滯留一晚，至今午12時許，仍未有旅客獲准下船上岸。 由於被困郵輪上，旅客開始出現物資短缺，今午有家屬將船上親友所需藥物送至船公司職員手上，託轉交親友，而立法會議員譚文豪接獲船上兩名媽媽求助，手持尿片及奶粉等到場，於登船大堂送上物資支援。

有一名女子為船上親友送來藥物。（鄧詠中攝）

今早11時40分，立法會議員譚文豪手持奶粉、尿片等抵達啟德碼頭2樓B Zone登船大堂，他稱，昨晚深夜時份，收到兩名船上媽媽的求助，兩名分別14個月及8個月大的嬰兒開始沒有奶粉及尿片，於是今早前來送物資支援。譚文豪順利將物資交給船員，再轉交事主，他指送上物資後會再聯絡事主，看看物資何時到手，又引述船公司稱會盡量每30分鐘送一次物資到船上交給事主。

兩名媽媽向譚文豪透露，沒有預計在船上逗留太長時間，於是沒有準備太多的奶粉、尿片等，依她們目測，現時船上有5至6名嬰兒。該名媽媽曾向船員查詢如何運物資上船，譚文豪表示，由於資訊不清楚，船員亦未能解答問題。

立法會議員譚文豪接獲船上兩名媽媽求助，手持尿片及奶粉等到場，於登船大堂送物資支援。（黃偉民攝）

鑑於旅客接收的資訊不流通，譚文豪認為，政府首先應設立一條24小時的熱線，讓船上的人士可致電查詢。他解釋，基本物資如水、食物、廁紙等可由船公司及政府安排，但有特別需要的人士，如嬰兒指定奶粉、開奶茶，長期病患者藥物需要靠親友送上，如無人幫忙，便可致電特別熱線求助。

另外，求助人亦希望有嬰兒口罩支援，惟譚文豪今早向5至6間藥房詢問均撲空，譚認為現時在未完成檢疫前，將船上人士隔離固然是好，但當局及船公司亦要為船上的人提供物資，如口罩、消毒用品等，確保他們能好好保護自己，避免出現互相感染。