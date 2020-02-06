【武漢肺炎】世界夢號三千多人滯留一日　旅客進入餐廳前自覺洗手

郵輪「世界夢號」上月19日航次中，有最少八名內地旅客確診武漢肺炎。昨日緊急返抵本港世界夢號，船上三千多名旅客及船員滯留，至今早旅客仍未能上岸。旅客李小姐向香港01表示，早上八時許不少旅客起床，眾人進入餐廳前自覺洗手，職員亦戴上口罩。另一旅客陸先生指，船上尚未公佈新資訊，衛生署暫未替乘客量度體溫。

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世界夢號旅客陸先生表示，船上尚未有新資訊公佈，至今尚未進行檢疫工作，相信要待下午三名送院船員的結果檢查。他表示，現時膳食方面足夠，今早如常都餐廳吃早餐，亦有人出入看電影﹑打麻雀。盧先生則表示衛生署暫時未有替乘客量度體溫，而返港期間船上有提醒填寫健康申報表，但暫未有政府人員收表。

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上月「世界夢號」航次 最少八內地旅客確診

郵輪「世界夢號」上月19日航次中，有最少8名內地旅客確診新冠狀病毒肺炎，郵輪於2月2日在港載同逾千名港人旅客出發，惟昨日按行程駛至台灣時，於高雄被拒泊岸，今早緊急返抵本港。目前1800多名旅客及1800多名船員仍留在船上，任何人如無衛生署准許不准下船。

衞生署：正陸續檢視船上3,600多人健康情況

昨日，衞生署衞生防護中心表示，因應中心接獲通報有8名曾於1月19日至24日乘坐「世界夢號」郵輪的內地旅客被確診感染新型冠狀病毒，中心的港口衞生科正全力處理該郵輪的港口衞生檢疫工作，正陸續檢視船上1800多名乘客及1800多名工作人員的健康情況，包括進行健康申報及量度體溫。

衞生防護中心指截至晚上9時，郵輪上33名船員申報曾出現上呼吸道感染症狀，當中報稱曾發燒的3名船員已轉送醫院接受隔離治療，所有報稱有病徵的船員已抽取樣本進行新型冠狀病毒測試，目前相關化驗結果顯示32名船員的呼吸道樣本全部對新型冠狀病毒呈陰性反應，餘下一人的化驗結果則待定。