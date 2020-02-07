【武漢肺炎】世界夢號衞生惡劣？旅客：船員清潔甲板抹樓梯扶手

世界夢號郵輪停泊啟德碼頭逾48小時，船上逾3000人下船無期，有報道指，船上衞生情況惡劣。惟有船上旅客向香港01透露，現時船上衞生情況良好，自己亦多次見到船員於甲板上、娛樂設施內進行清潔及消毒。

葉先生透露今早見到有職員在清洗甲板，而暫停開放的泳池池水已放乾，有圍網禁止旅客使用。（讀者提供圖片）

旅客葉先生與家人一同參與是次行程，抵港首日得知不能下船，一眾乘客曾聚於一個劇院近兩小時等消息不果，其後各自回房，他承認首日船上資訊混亂，相信是船公司與衞生署於溝通上出現問題。惟往後的兩日，船公司有改善，多次透過廣播向旅客發佈最新消息，如今午約12時半，船上有廣播通知乘客，現時可提供免費送餐服務。

對於有消息指船上衛生情況惡劣，葉先生稱，以他所見，船艙衛生情況良好，而他自己亦見到不斷有職員抹樓梯扶手，亦見到船上每日會進行兩次大型的消毒清洗。葉先生透露今早見到有職員在清洗甲板，而暫停開放的泳池池水已放乾，有圍網禁止旅客使用。葉先生稱，明白船艙的消毒程度一定無法像隔離房一樣，目前船上衛生情況是可接受。

下午仍有人打麻雀，當中有兩人沒有戴口罩。（旅客提供圖片）

中今午葉先生見有一檯人在打麻雀，有人在圍觀，從圖片可見，當中有兩個人沒有戴口罩。對於其他娛樂設施也停止了，他認為亦應停止打麻雀，因眾人摸同一堆麻雀，又不知麻雀消毒次數，擔心會出現交叉感染。

現時檢疫工作仍在進行，旅客歸家無期，從事IT行業的葉先生慶幸公司理解，他亦稱某些工作仍可透過網上處理。有船上旅客出現物資不足問題，葉先生稱幸好家人沒有需要長期服藥，至於日常所需，會選擇於房內洗衣服及煲水飲。留在船上的日子，個人會做好防疫措施，減少接觸，戴口罩及勤洗手。