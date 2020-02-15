【武漢肺炎】康美樓07室居民隔壁4日今返家　區議員派口罩消毒液

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情肆虐，青衣長康邨康美樓四名分別居於3樓及13樓的A07室住戶確診，由於擔心病毒經排污渠管系統傳播，衞生署周二（11日）凌晨撤離大廈A07室約百名住戶接受隔離，住戶所作的新型冠狀病毒測試已完成，101個樣本全部呈陰性反應，今日居民陸續返家。當區區選員上午在康美樓設攤位，將為居民派發口罩、洗手液及板藍根等物資。

下午12時20分，由鯉魚門度假村開出、載着康美樓A07室隔離住戶的旅遊巴，終駛抵長康邨康美樓地下位置，戴着口罩的居民陸續下車及取回行李，他們領取在場民政署職員及區議員派發的消毒物資後匆匆上樓，期間一名居民受訪，表示心情「ok」。

區議員梁嘉銘與義工在康美樓地下設街站，預備將數百份口罩和消毒液等抗疫物資送予康美樓住戶。 （郭倩雯攝）

青衣長康邨康美樓A07室單位，沒有病徵的住戶預計今午可以回家。今日上午10時許，多名穿着全套保護衣物的清潔工人在康美樓地下位置洗抹大廈鐵閘、灑漂白水消毒。當區區議員梁嘉銘亦有現身，並與義工在康美樓地下設街站，預備將數百份口罩和消毒液等抗疫物資派發給康美樓居民。民政事務署隨後亦派員運送物資到場。

區議員梁嘉銘表示，早前被隔離的 A07單位居民今日將會由4個隔離營返家。她形容，部份居民得知可提早離開隔離營，終能放下心頭大石。惟不少康美樓居民仍擔心寓所的喉管是否安全，梁嘉銘要求房屋署為康美樓的居民全面檢查喉管，並需修理有問題的喉管。

房屋署技術人員過去三天詳細檢查康美樓所有A07單位的排污渠管系統，並已完成有關檢查，結果顯示該些單位的排污渠管系統除了有輕微的缺損外，情況大致正常。發言人表示，檢查組由房署的屋宇保養測量師帶領，由富經驗的工程監督人員在場提供協助，檢查結果顯示34伙A07單位中，25伙的排氣管接駁正常，其餘9個單位則發現當中的排氣管被移除，檢查組人員已即時採取行動復修有缺損的喉管，並把未有接駁的排氣管重新接駁或封好。