【武漢肺炎】長康邨康美樓居民周六可回家　屋署揭26%移除排氣管

由新型冠狀病毒引起的肺炎疫情蔓延，青衣長康邨康美樓四名分別居於3樓及13樓的A07室住戶先後確診，由於擔心病毒經損毀的排污渠管系統傳播，衞生署周二（11日）凌晨起撤離大廈A07室約百名住戶接受隔離，並由食環署消毒涉及單位及由房署檢查單位喉管。 衞生署衞生防護中心今日（14日）公布，為青衣長康邨康美樓A07單位沒有出現病徵的住戶所作的新型冠狀病毒測試已完成，全部101個樣本對病毒呈陰性反應。有關住戶明日（15日）稍後可離開檢疫中心，返回居所。 房屋署技術人員在過去三天詳細檢查康美樓所有A07單位的排污渠管系統，34個單位中，有9單位的排氣管被移除，比率達四分一，署方已即時修復，表明會有跟進行動。

署方提供接載巴士返回居所

衞生署衞生防護中心今日公布，為青衣長康邨康美樓A07單位沒有出現病徵的住戶所作的新型冠狀病毒測試已完成，全部101個樣本對該病毒呈陰性反應。食物環境衞生署及房屋署已為康美樓所有A07單位進行徹底清潔及消毒，而房屋署保養測量師帶領的技術檢查團隊亦已完成對有關單位的排氣管的檢查及跟進工作。故此，有關住戶可於明日稍後離開檢疫中心，居民將獲提供接載巴士返回其居所。

房署即時重新接駁或封好排氣管

房屋署表示，技術人員在過去三天詳細檢查青衣長康邨康美樓所有A07單位的排污渠管系統，並已完成有關檢查，結果顯示該些單位的排污渠管系統除了有輕微的缺損外，情況大致正常。

發言人表示，檢查組由房署的屋宇保養測量師帶領，並由富經驗的工程監督人員在場提供協助，檢查結果顯示34伙A07單位中，25伙的排氣管接駁正常，其餘9個單位則發現當中的排氣管被移除，檢查組人員已即時採取行動復修有缺損的喉管，並把未有接駁的排氣管重新接駁或封好。發言人呼籲住戶切勿未經房署批准而擅自改裝排污渠，因此舉可能違反建築物條例及／或租約，署方會針對這些未經批准的改裝採取適當跟進行動。

衞生防護中心會繼續進行康美樓4宗確診個案的接觸者追蹤工作。第12宗個案為75歲男子，在1月30日確診，是該幢大廈的首宗確診個案。第42宗個案為62歲女子，在2月10日確診，其後，與她同住的37歲兒子及歲媳婦亦相繼確診，分別是第48及49宗個案。

衞生防護中心發言人表示，根據中心的初步流行病學調查顯示，部分確診個案為本地感染個案。中心強烈呼籲市民，時刻保持個人和環境衞生，對預防個人受感染和防止病毒在社區擴散至為關鍵。在家居環境衞生方面，市民應妥善保養排水渠管和定期把清水注入排水口（U型隔氣口）；如廁時亦要注重衞生，先將廁板蓋上才沖廁水，以免散播病菌。