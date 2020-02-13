【武漢肺炎】長康邨患者親家兩親友初步確診　一人曾與確診者聚餐

新型肺炎在港疫情持續，至今日（13日）錄得共51宗確診個案，在青衣長康邨康美樓，其中一個低層07室單位同住3人染病之餘，亦有1名不同住的親人感染。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，今日再增兩宗初步確診個案，均與康美樓家庭群組個案有關，兩人是兩母子，其中一人曾與康美樓低層07室的家人一同聚餐，另一人是否有參與則未能確定，兩人的化驗結果仍有待覆核。 張竹君又指，早前在康美樓所取的環境樣本對新型病毒呈陰性反應，房屋署正檢查喉管，稍後會取住戶的樣本進行化驗，若順利會盡快安排逾100名正接受檢疫的康美樓住戶搬回家。至於早前拒撤走的一戶，署方指已為其家居消毒，喉管無異樣，相信他們在居所感染的危險性低。

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初步確診者為母子 兒子疑無出席聚餐

青衣長康邨康美樓暫有4宗確診個案，除了一個高層07單位有1人感染，另一個低層07室單位同住3人均染病，首先確診的是62歲女患者，她的兒子及媳婦其後亦確診，兩人是本港第48、49宗個案。兩夫婦曾到女方、居田灣的75歲父親家中拜年，女方父親早前亦已經確診，是本港第46宗個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，今日再增兩宗初步確診個案與上述康美樓家庭群組個案有關，兩人是兩母子，其中一人相信曾與第46、48及49宗患者一同出席家庭聚餐，未知兒子有無出席聚餐，兩人的化驗結果有待覆核。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（余俊亮攝）

未再迫拒隔離住戶撤走

張竹君談及康美樓的調查進度時表示，早前在康美樓取的環境樣本，包括排氣口接駁位的罅隙，以及大廈的沙井樣本，全部樣本均對新型病毒呈陰性，不過她承認未必能就此否定環境樣本無問題，因為取樣本未必「拎得中」。

逾百住戶或能返家

目前大部份康美樓的07室單位住戶仍住在隔離營，早前不願撤走的一戶仍住在單位內，張竹君指由於其特殊情況，食環署已為其家居消毒，房署亦已派員檢查單位內喉管，並無發現異樣，相信他們在單位內染疫的危險性很低，亦無再強迫他們撤走。

現時食環署在大廈內的消毒工作已完成，房屋署正檢查喉管，如有問題會更正補救，稍後亦會取住戶的樣本進行化驗，若一切順利，當局會盡快安排逾100名正接受檢疫的康美樓住戶搬回家。

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