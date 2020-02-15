豪景花園15隻貓兔鼠被擲落街死亡　愛協：曾與探員進入某單位搜證

深井豪景花園一連2日發生「殘酷對待動物」，大量寵物疑被人從高處擲落街，落在豪景花園19座後斜坡及附近位置，累計已發現28隻動物，當中最少15隻動物死亡，當中包括貓、兔、龍貓、鸚鵡等；昨日另有5隻貓及5隻龍貓傷勢嚴重，現時奄奄一息；今日現場再發現3隻受傷貓貓，全部被愛護動物協會人員帶走。 警方將案件暫列「殘酷對待動物」，交由荃灣刑事調查第5隊跟進，未有人被捕。愛協則證實，今日凌晨時分派出3名督察，聯同警方重返案發現場，曾進入大廈內某單位進行調查及搜證工作，因警方正處理案件，愛協不便透露其他詳情。

【豪景花園虐畜案】愛協人員撿走動物屍體作進一步調查。

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連串掟寵物落街的殘酷事件於昨日（14日）下午1時許揭發，警方接報指有大量動物倒臥於豪景花園19座後斜坡及附近位置，當中最少15隻死亡；至今日（15 日）12時許，屋苑保安員再在沙井及水渠位置發現3隻狀況還好的貓貓，懷疑與案有關，再次報警求助，警方及愛協督察趕到現場調查。

愛協指有理由相信死傷動物是被人從高處擲下，涉及虐待動物行為，愛協督察已經將生還的動物送往愛協灣仔中心，將交由協會獸醫進行檢查及治療。而動物屍體則被檢走，將交由漁護署作解剖或化驗。

愛協強調不希望再見到有任何動物受到傷害，面對任何懷疑虐待動物事件，愛協督察及獸醫團隊定必盡全力協助警方調查事件，呼籲市民有任何線索或資料，可致電愛協24小時熱線2711 1000。