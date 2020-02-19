【武漢肺炎】林鄭快閃視察駿洋邨　半百警封路截車　無回應提問

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，截至今（19日）早上，滯留日本橫濱的郵輪「鑽石公主號」已有53名港人確診新冠肺炎，船上約300名港人最快今日開始乘坐港府安排的包機返港，再入住火炭駿洋邨隔離14天。 特首林鄭月娥今日下午率領食物及衞生局局長陳肇始到駿洋邨視察，現場警力明顯增強，警方在來往屋邨的路段設路障截查車輛，更增派40多名防暴警員在邨口駐守，林鄭在邨內逗留約半小時後離開，其間沒有回應提問。

【駿洋邨隔離營】特首林鄭月娥視察完駿洋邨後，在車隊護送下離開。（林振華攝）

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過去數周，火炭駿洋邨外不時發生示威衝突，附近反對政府將駿洋邨闢作隔離中心。警方今日在火炭區嚴密佈防，駿洋邨外圍被2米高水馬重重包圍，邨內外不斷有持圓盾的警員巡邏。

車隊護送 逗留半小時

下午近4時半，特首林鄭月娥與食衞局局長陳肇始到駿洋邨視察，現場警力明顯較上午增強，警方亦在火炭區設置多個路障，截查車輛，並封鎖近邨口路段，嚴禁其他車輛進入，其間有警員在鄰近建築物高處戒備，而駿洋邨邨口就有至少40多名防暴警員駐守。

林鄭逗留約半小時後，約下午5時許在車隊護送下乘坐駕離開，其間未有會見傳媒交代隔離中心的安排。