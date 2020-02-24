【01獨家】鯉魚門「港版火神山」內部曝光　單位約160呎設獨立廁

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，為確保有足夠檢疫中心供隔離人士入住，港府繼徵用了大型屋邨駿洋邨外，亦在鯉魚門公園度假村、西貢戶外康樂中心及少年警訊永久活動中心暨青少年綜合訓練營興建組合屋隔離營。香港01記者成功進入有「港版火神山」之稱的鯉魚門公園度假組合屋隔離單位了解情況，一個單位約160呎，內設獨立廁所，熱水爐及分體式冷氣機已安裝好。

【港版火神山】原本是鯉魚門公園籃球場及單車場的位置，已興建好9排組合屋，大部份為一排14個單位，有兩排是10個單位，合共約118個單位。（蔡正邦攝）

今個月初時，組合屋已陸續搬入鯉魚門公園度假村。今日（24日），記者現場所見，隔離營入口有告示，得知是次工程由中國建築承建，建築商將工程命名為「香港緊急防疫隔離中心項目」。

每個單位約160呎 設獨立洗手間

從航拍畫面見到，原本是鯉魚門公園籃球場及單車場的位置，已興建好9排組合屋，大部份為一排14個單位，有兩排是10個單位，合共約118個單位。每個單位約160呎，單位內現時未見有床、檯、凳等設備，單位內有獨立洗手間，座廁、洗手盤及熱水爐等設施已安裝。現場所見，工程人員正在為部份組合屋外牆刷油漆，相信工程完成後，床、檯等基本物資會陸續運入隔離營。

【港版火神山】鯉魚門公園足球場的位置，為「香港緊急防疫隔離中心site B」，正在進行地基工程。（蔡正邦攝）

從航拍畫面見到，鯉魚門公園籃球場及單車場位置的組合屋隔離營工程將近完成，而距離該隔離營約100米位置的鯉魚門公園足球場的位置，為「香港緊急防疫隔離中心site B」，正在進行地基工程，部份地基已起好，部份地方仍未鋪水泥。

食物及衞生局表示，因應疫情的迅速發展，正努力尋找合適選址並爭分奪秒地增加檢疫設施。局方已馬不停蹄地加建單位，包括在鯉魚門公園度假村、西貢戶外康樂中心以及少年警訊永久活動中心暨青少年綜合訓練營，分別增建約350、100、及120個單位的檢疫設施。第一批約120個單位將於短期內投入使用。每個檢疫單位均設有基本傢俬電器、獨立廁所和淋浴間。

有網民將鯉魚門公園度假村貨櫃隔離營視為「港版火神山」。新冠肺炎於湖北省武漢市爆發後，當局參考2003年沙士時北京專收沙士患者的小湯山醫院，成立了武漢火神山醫院，不設門診，專收新冠肺炎確診者。由於佔地2.5萬平方米的火神山只用了一周時間興建，當時工程受到國際關注。現時火神山醫院可提供1000個床位。

政府官方facebook「添馬台」專頁今晚發文指，有網民將鯉魚門公園及度假村比作武漢火神山醫院的說法不正確。位於武漢的火神山醫院，是專門接收新型冠狀病毒的確診患者，與鯉魚門公園及度假村檢疫中心的用途完全不同。獲安排入住檢疫中心的人士都不是確診或懷疑感染病人，而且沒有任何病徵。