【武漢肺炎】檢疫中心設組合屋隔離設施　首批百個單位3月中落成

武漢肺炎疫情加劇，本港出現兩宗疑似本地感染，仍未找到源到，衞生署明言社會要有心理準備應對社區蔓延，目前三個檢疫中心的名額只有90多個，將會不足，但徵用暉明邨及饒宗頤文化館作檢疫中心受挫。政府周日（2日）在Facebook專頁「添馬台」表示，正全速準備在現有的三個檢疫中心和西貢戶外康樂中心，以組合屋形式增加單位，隔離那些曾經與武漢肺炎確診患者有密切接觸，而沒有出現病徵及不需留院接受診治，並經健康評估後的人，首批百個單位最快3月中才能落成。

↓↓麥理浩夫人度假村上月下旬變作檢疫中心↓↓

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急需饒宗頤文化館提供53個單位

麥理浩夫人度假村、鯉魚門公園度假村和北潭涌度假營已轉作為檢疫中心，合共提供97個單位。政府指截至昨日(2日)凌晨，已使用71個單位，即僅餘26個。

當局預計需要接受檢疫的密切接觸者數目會快速增多，如檢疫中心不敷應用，便需要為沒有病徵的密切接觸者安排家居隔離，因此正全速準備以組合屋形式增加單位，惟準備需時，第一批約100個單位最早在3月中才能落成。因此目前計劃將饒宗頤文化館改作檢疫中心，提供53個單位。

政府又表示，檢疫中心會採取獨立隔離運作模式，有24小時保安人員及醫護當值，入住者未經許可不能進出檢疫中心，因此不會在社區活動，而其日常起居會由專人負責，以確保鄰近社區不受影響。

↓↓「添馬台 Tamar Talk」FB專頁４圖解釋檢疫中心↓↓