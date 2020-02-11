【武漢肺炎】政府擬建組合屋增建檢疫設施　料提供800床位

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，政府公布所有從內地入境的人士均須強制隔離兩周，惟檢疫設施有限。日前特首林鄭月娥稱會研究使用空置土地增建檢疫設施，並正於現有檢疫中心以組合屋形式增加單位。 據悉，政府農曆新年期間曾接觸業界，研究以組裝合成法興建組合屋作醫療用途，料可提供約800個床位。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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現時本港的3個檢疫中心，即麥理浩夫人度假村、鯉魚門公園度假村和保良局賽馬會北潭涌度假營，共提供97個單位作隔離用途。不過由於營位即將滿額，早前有指政府將於3個中心及西貢戶外康樂中心，以組合屋形式增加單位。而特首林鄭月娥亦於日前的記者會上稱，發展局將研究使用空置土地增建檢疫設施。

當局早前指有意使用西貢戶外康樂中心及美孚翠雅山房作檢疫中心。（資料圖片）

消息指，建築署自農曆新年期間已就檢疫設施接觸業界，諮詢以組裝合成法興建組合屋作醫療用途，料可提供800個床位。據悉，政府對於落成時間表示「越快越好」，並要求業界先交設計書及預計的興建時間，加快興建速度。消息說，興建貨櫃屋的時間一般約需一個多月至兩個月，但預料審批程序相當耗時。

根據政府日前公布數字，截至周日（9日）上午，三個檢疫中心只餘下11個單位未使用，計劃下周啟用饒宗頤文化館作檢疫中心，增設53個單位。