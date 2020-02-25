【欺凌少女】15歲女遭摑32巴　警拘「牛丸」　追緝一惡女及拍片者

網上今日瘋傳一條短片，一名15歲少女被兩名惡女毆打約4分鐘，至少遭掌摑32把及16度拳打腳踢，旁邊有多人叫囂，更有人掀起少女裙底影其私處。警方今日晚上以涉嫌襲擊致造成實際身體傷拘捕一名綽號「牛丸」的17歲少女，初步相信案件與感情糾紛有關，警方正追緝兩名在逃人士，包括另一名有份「幫拖」的惡女及拍片者，不排除有更多人被捕。

【少女遭連環毆打】警方晚上拘捕一名17歲綽號「牛丸」的少女。（陳浩然攝）

屯門警區反三合會行動組第一隊案件主管盛尉仁督察表示，警方根網上片段，鎖定其中一名涉案女子，今日晚上8時許在屯門區內將她拘捕。盛表示，被捕少女17歲，報稱無業，現正被扣留調查，初步相信案發今年年初在屯門區內一個停車場天台發生，犯案動機涉及感情糾紛，所有涉案人士無黑社會背景，亦不涉及毒品。

警方指出，受害人與部分涉案人士認識，受害人仍然求學，遇襲當日沒有求醫，初步了解沒有受到重傷，警方將安排進一步檢驗。消息指，案件仍有兩名涉案人士在逃，包括有份打人的少女及拍片者，而任何有份與其中的人士都有可能觸犯法例，因此不排除將會有更多人被捕。

【少女遭連環毆打】屯門警區反三合會行動組第一隊案件主管盛尉仁督察表示，案件涉及感情糾紛，不排除有更多人被捕。（陳浩然攝）

影片長4分鐘 被摑32把及16度拳打腳踢

據網上流傳短片顯示，一名身穿黑衫的短髮少女初時遭人圍着指罵，其後有兩名女少瘋狂掌摑她及拳打腳踢，包括一名綽號「牛丸」的少女，現場更有多名人士圍觀及拍片，其間有拍片者叫喊：「燈光組，打燈打燈。」有在旁人士更大叫：「喂！牛丸展示你嘅英姿。」隨後一名紅衫少女4度掌摑短髮少女，短髮少女之後不支倒地，被一名黑衫女拉扯女事主頭髮，將她拉倒地上，再一次大力掌摑。影片長達4分鐘，少女至少被掌摑32把及16度拳打腳踢。

【少女遭連環毆打】少女遭兩人瘋狂毆打及掌握摑，事件引起關注。（網上影片截圖）