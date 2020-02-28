【黎智英被捕】涉參與去年8.31非法集結遊行　曾於2014年佔中被捕

「壹傳媒」創辦人黎智英被捕！黎涉嫌去年8月31日反修例遊行中參與非法集結，以及涉嫌於前年6月恐嚇傳媒記者。翻查資料顯示，去年8月31日黎智英曾到港島區，參與「十萬基督徒為香港罪人祈禱大遊行」，該個遊行未經警方批准。黎智英曾於2014年「佔中」事件被捕，當時被捕還包括歌手何韻詩、立法會議員毛孟靜等人。

警方港島總區重案組探員清晨掩至到「壹傳媒」集團創辦人黎智英何文田嘉道理道寓所調查。（蔡正邦攝）

黎智英於2014年「雨傘運動」被捕

過去，黎智英多次參與不同反修例遊行，包括2014年「雨傘運動」及去年的反修例示威遊行。2014年「傘運」期間多人留守金鐘佔領區，包括壹傳媒集團主席黎智英、歌手何韻詩、音樂人周博賢、中大政治與行政學系副教授周保松，以及立法會議員劉慧卿、何俊仁、梁家傑、毛孟靜、陳偉業及陳志全等，他們在清場當日被捕。

翻查資料顯示，2014年8月廉署公署曾上門搜查黎智英住所，調查黎智英向工黨的捐款有否觸犯《防止賄賂條例》。當時廉署人員亦搜查李卓人美孚住所，以及其立法會大樓的辦公室。

黎智英涉及去年非法集結 今早被捕

黎智英涉嫌參與去年8月31日的「非法集結」今早被捕。據資料顯示，黎智英去年7月有就致府修訂《逃犯條例》參與反修例遊行，其間站遊行隊伍龍頭位置。而去年8月31日，黎智英到港島區參與「十萬基督徒為香港罪人祈禱大遊行」，該個遊行未經警方批准。

警方重案組今日清晨搜查「壹傳媒」創辦人黎智英寓，早上7時許，警方港島總區重案組探員掩至「壹傳媒」集團創辦人黎智英何文田嘉道理道寓所調查，至上午8時許警方將黎智英帶走。據了解，黎智英涉嫌去年8.31反修例遊行中參與非法集結，以及涉嫌於前年6月恐嚇傳媒記者。