【黎智英被捕】壹傳媒創辦人黎智英被捕　集團高層不作評論

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌非法集結及恐嚇記者被捕。今早（28日），位於將軍澳工業村的蘋果日報大樓一切正常，車閘及訪客閘口均有一名保安在場。《香港01》記者就黎智英被捕一事致電壹傳媒高層職員查詢，惟各人對事件均稱「不作評論」。

【黎智英被捕】位於將軍澳工業村的蘋果日報大樓一切正常，車閘及訪客閘口均有一名保安在場。（郭倩雯攝）

香港01記者今早就黎智英被捕一事致電壹傳媒集團行政總裁張劍虹及總編輯羅偉光，兩人均對事件「不作評論」。

黎智英被捕後，香港01記者前往將軍澳工業村的蘋果日報大樓，現場未見有加強保安，車閘及訪客閘口均有一名保安駐守，大部份員工乘搭接駁巴士直達大樓內，記者向數名員工查詢對於黎智英被捕的看法，他們均表示「無嘢講」、「唔知道」等。

今晨，警方重案組突然登門搜查黎智英寓所，逗留約一小時，至上午8時許將黎智英帶走到九龍城警署進行調查。黎智英涉嫌去年8.31反修例遊行中參與非法集結，以及涉嫌於2017年6月恐嚇記者。

去年６月起本港因反修例引起的一連串遊行，黎智英多次被傳媒拍攝到出席遊行活動，而去年8月31日，黎智英到港島區參與「十萬基督徒為香港罪人祈禱大遊行」，該遊行未經警方批准。