【大派牛肉乾】警打擊違泊　5日發2萬張告票　罰款至少625萬元

警方近期高調打擊違例泊車及影響交通安全的交通違例事項，並於2月24日至28日在各警區嚴厲執法，前線人員在不作任何警告下，直接票控違例泊車的人士。記者統計警方公布的執法數字，發現短短5日內已發出至少19,548張告票，以每張「牛肉乾」最低消費320元計算，估計已為庫房增添至少625萬元收入。警方強調會繼續加強執法行動，以確保交通暢順及保障市民安全。

港島總區於2月27日採取執法行動，合共拖走21輛造成嚴重阻塞的違泊車輛，並發出3,234張定額罰款告票。

去年6月反修例運動爆發，持續至今近8個月，期間各區示威不絕，警民衝突屢起，警務處抽調各警區大量人手至各總區應變大隊，變相削弱地區警力，「行咇」等日常警務工作需要暫停，令不法之徒有機可乘。過去數月，地區罪案數字上升，這段時間各區違例泊車的問題愈趨嚴重。

踏入2020年，反修例示威有降溫跡象，新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情肆虐，大規模示威事件正在減少。警方將重新部署警力，有警員指近日人手鬆動，可加強檢控違例泊車。本月下旬，警方在各區嚴厲打擊違例泊車違例泊車，票控數字往往過千。

記者統計2月24日至28日警方公布的執法數字，發現短短5日，警方共發出至少19,549張定額罰款告票，以每張「牛肉乾」最低消費320元計算，估計已為庫房增添至少625萬元收入。假如司機非法進入黃格、車輛作「U」字形轉向導致阻礙、未經授權而在巴士站、公共小巴站、的士站或公共小巴停車處停車，以及公共巴士、公共小巴或的士上落乘客時停車超過所需的時間，罰款則高達400港元。

2月24至28日各警區打擊違例泊車數字 警區 日期 告票數字 拖車數字 新界南總區 2月24至26日 6,423張 14輛 新界北總區 2月27日至28日 6,805張 5輛 港島總區 2月27日 3,234張 21輛 東九龍總區 2月26日 1,587 3輛 九龍城警區 2月24至28日 逾1500張 ／

新界南總區行動中，警方共發出6,805張「牛肉乾」及拖走5架車。（警方提供）

根據運房局提交文件顯示，警務處2019年及2018年分別接獲19.8萬宗及22萬宗交通擠塞及違泊投訴。而執法數字方面，去年共發出142萬張「牛肉乾」，前年則有202萬張，按年減少約60萬張，跌29.7%。倘若每張牛肉乾均以「最低消費」320元計算，推算庫房去年收入減少1.92億元。

去年8至11月僅發6萬張牛肉乾

按月份劃分，2019年首半年發出的「牛肉乾」數字與2018年情況相若。不過自去年6月反修例示威浪潮起，警方發出「牛肉乾」情況大幅銳減，以6月為例，前年全港共發出16萬張「牛肉乾」，去年則跌至10萬張；前年8月至11月執法數字每月徘徊16.2萬至17.9萬張宗，相對去年則約6萬宗，減幅達170%。