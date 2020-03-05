【總覽‧鑽石公主號】首批返港客14日檢疫期滿　凌晨離開駿洋邨

因乘客確診感染新型冠狀病毒而一度滯留日本橫濱、載有3,700人的郵輪「鑽石公主號」，上月20日起港府包機接載港人乘客返港，被安排到火炭駿洋邨接受隔離，另外部份港人下船後自行離開，乘航班回港後同樣需要隔離。直至今日（5日）凌晨首批回港隔離的108名港人已屆滿14日隔離期，政府於有關人士完成14日檢疫後，於凌晨起安排專車，將人士送往指定地點解散。有乘客表示已收到通知，政府會安排巴士接載他們到大圍火車站，其後可自行回家。

有完成檢疫人士拖著行李箱離開駿洋邨。（林振華攝）

【01：00】大圍站現場：完成檢疫的楊先生表示，他們一行6人去旅行，郵輪公司安排尚算周到，其姊姊的女兒確診，其姊姊在日本完成隔離後，該公司代購機票回港。他指，在郵輪與駿洋邨的隔離環境都不差，惟駿洋邨的地面相當多塵，「掃極都仲有」。他認為香港政府安排不錯，日本的醫院在提取檢查報告時相當混亂。

【00：58】大圍站現場：完成檢疫人士張女士指，他與4名朋友一同去旅行，但其中兩人「有問題」要到醫院。她指隔離時的膳食及待遇不錯，現時最想返家休息，明天一早去飲茶。

【00：56】大圍站現場：第二輛接載完成檢疫人士的專車駛抵。

【00：53】大圍站現場：一對盧姓夫婦向在場記者表示，完成14天隔離後感到相當高興，這兩星期兩夫婦在房內傾談度日。盧先生指，去旅遊本來開開心心，但香港每日都有人確診，感到不開心。他指，隔離時有護士為他們度體溫及驗血，亦對他們很好。現時最想返家與家人團聚，認為今次是一個難忘經驗。至於郵輪公司會提供等價賠償，被問到會否再坐郵輪，他笑言「要考慮下」。

【00：50】大圍站現場：第一輛專車載同完成檢疫人士到達大圍站，車上不足10人。有人落車時面帶笑容稱很開心及緊張。其中張太表示，與朋友一同隔離14天。經歷今次事件後，並不害怕再乘坐郵輪。

【00：35】駿洋邨現場：有1輛24座小巴及2輛七人車，離開駿洋邨，相信車內載有完成檢疫人士。

【00：25】駿洋邨現場：有為數10餘人在保安員協助下，推著行李箱離開。

【00：15】駿洋邨現場：再有約6至7名人士拖行李箱離開，但沒有登上衛生署提供的專車。

【00：10】駿洋邨現場：有兩名人士拖行李箱離開駿洋邨。他們離開時不發一言。

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衞生署指於上月20日至23日期間，政府分別安排3班包機從日本接載郵輪上的香港居民回港，連同自行乘搭其他航班回港的人士，於駿洋邨的檢疫中心接受檢疫的「鑽石公主號」乘客共有225人。其中首批108名居民14天檢疫期將於今日（4日）晚上11時59分屆滿。當中除兩名確診、正在醫院接受治療的患者外，其餘106名人士將於今晚起陸續離開位於火炭駿洋邨的檢疫中心，屆時會有專車接載他們往指定地點解散。

衞生署指在檢疫期間，受檢疫人士每天都要量度體溫以監察健康狀況，如檢疫人士出現發燒或其他症狀，經評估後如有需要會安排盡快送院處理。署方指至今先後共9名從「鑽石公主號」返港居民確診感染新型冠狀病毒，另一人則被列為疑似個案，全部病人情況穩定，其餘約100名人士的檢疫期大部分將於3月5日至7日結束。