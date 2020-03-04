【鑽石公主號】首批返港客午夜完成檢疫　兩專車送往大圍站離開

一度滯留在日本的鑽石公主號郵輪香港旅客，大部分送往火炭駿洋邨接受隔離，該檢疫中心自上月20日起啟用，至今日（4日）已經14日，首批郵輪旅客的隔離期將屆滿。食物及衞生局局長陳肇始表示，有關人士在明日（5日）凌晨零時零分完成14日檢疫，晚上及明早有兩班專車接送他們離開。

陳肇始表示，首批坐政府「包機」返港的港人在駿洋邨的14日檢疫期午夜屆滿。（鄭子峰攝）

鑽石公主號郵輪港人乘客有超過200人入住火炭駿洋邨接受隔離，至今共有約10人確診，陳肇始表示，首批坐政府「包機」返港的港人在駿洋邨的14日檢疫期午夜屆滿，會在午夜及明早分別安排專車接載他們離開。

至於在日本確診的港人，陳肇始表示有入境處及衞生署人員探訪及了解情況，若確診者已完成治療，出院時病毒測試呈陰性，一般而言他們可自行回家，但去到港口衞生科時仍要接受健康評估，如無特別情況不必隔離檢疫。她又指，部分患者密切接觸者已在日本完成檢疫，可選擇回港及同樣需接受港口衞生科評估，若該人士離船後起計算未足夠14日，回港後仍要繼續接受檢疫，直至14日檢疫期屆滿。

火炭駿洋邨被政府徵用作新型冠狀病毒肺炎檢疫中心。（資料圖片）

首批郵輪客最遲明早10時半送往大圍站

首批可離開的鑽石公主號乘客陳先生（化名）已收到通知，檢疫中心職員將於今晚11時30分起，由高層起陸續安排選擇在零時零分離開人士回家，呼籲其提早收拾行李及在屋內耐心等候。陳先生表示，政府會安排巴士接載他們到大圍火車站，其後可自行回家，亦感謝政府幫忙。