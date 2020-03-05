【陳大河逝世】憑忍者龜玩具風靡全球　翻身賺十億建玩具王國

彩星集團創辦人陳大河，今午於山頂白加道寓所昏迷，送院後證實不治，終年87歲。陳大河於60年代開始建立玩具業務，至80年代獨具慧眼，購入漫畫「忍者龜」玩具獨家專營權，於90年代藉同名西片熱潮年賺逾十億，建立玩具王國。彩星集團近年仍有推出忍者龜及迪士尼人物包括魔雪奇緣的玩具，惟收入逐年減退，屬下彩星玩具去年更將盈轉虧。

位於尖沙咀廣東道的彩星集團大廈23樓大堂，放有四隻忍者龜大型擺設。 （陳浩然攝）

陳大河於1966年於本港建立製造業務彩星公司，為彩星集團的前身，最初為製作洋娃娃玩具起家，至80年代業務擴充，集團於1984年上市，其間推出迪士尼人物玩具，及為人所知的忍者龜產品。忍者龜原為於1984年由美國漫畫公司幻影工作室（Mirage Licensing, Inc.）的漫畫角色，彩星於1987年向購得忍者龜全球獨家玩具總特許權的專營權，為全球獨家特許權，創作及推出廣泛類別玩具。至1989年由已故電影大亨鄒文懷創辦的嘉禾電影，製作真人英語電影《忍者龜》大受歡迎後，更令彩星忍者龜產品揚威國際，盈利於1990年急升逾十倍至12.1億。

屢藉忍者龜熱潮獲利 近年轉盈為虧

其後於2003年、2012年等，忍者龜分別於電影、電視劇等平台再現銀幕，均令忍者龜熱潮回歸及帶動彩星業績，2014年荷里活電影《忍者龜》上映，令同年彩星玩具銷售收入再創新高，增至21.6億港元，當中《忍者龜》產品佔總收入95%以上。惟於2014年過後，彩星收入持續減退，年度收入由2014年的23.97億，至2018年7.34億。屬下彩星玩具於上月更發出發盈警預期去年將盈轉虧，預計淨虧損為3700萬元。集團除發展玩具業務外，亦有其他業務如餐飲及物業投資，當中以於1994年落成、由彩星持有的商廈彩星集團大廈、位於麥當勞道半山樓多個住宅單位、及位於屯門的彩星工業大廈等為主要投資。