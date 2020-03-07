【鑽石公主號】完成隔離人士獲贈禮物包感謝包容　內含林鄭慰問卡

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情蔓延全球，被安排用作檢疫中心的火炭駿洋邨，今日（7日）有隔離人士完成14日檢疫離開，他們登上專車前獲現場政府人員派發一個「禮物包」。民政事務總署表示，禮物包是贈予於「鑽石公主號」返港、完成檢疫的香港居民，以感謝其合作與包容，內含行政長官的慰問卡、沙田特色紀念品、愛心湯包和鳳梨酥等。

隔離人士拖着行李至檢疫區，他們上專車離開前，有政府人員將一個禮物包送贈予離開人士，只見深紅色環保袋上印有金色洋紫荊圖案。（黃偉民攝）

火炭駿洋邨駿逸樓及駿爾樓於上月20日起，闢作需隔離14日人士的檢疫中心，入住者包括鑽石公主號的213名港人乘客、及本月乘港府包機由湖北回港的469名市民。今日（7日）陸續有完成隔離人士離開，他們拖着行李至檢疫區，陸續登上專車離開前，有政府人員將一個「禮物包」送贈予離開人士，該個深紅色袋印有金色洋紫荊圖案。

有於駿洋邨完成隔離後離開的鑽石公主號港人乘客稱，該個「禮物包」內有消毒酒精等物品，另外亦有少量食物。

民政總署：感謝合作包容 贈行政長官慰問卡、愛心湯包

民政事務總署回覆查詢指，鑽石公主號返港香港居民在駿洋邨檢疫中心完成檢疫後，為感謝其合作與包容，沙田民政事務處準備了220份禮物包，當中包括行政長官的慰問卡、別具心思的沙田特色紀念品、以及社區人士熱心捐贈的愛心湯包和鳳梨酥，贈予他們以表心意。