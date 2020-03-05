鑽石公主號│首批檢疫人士離開駿洋邨　確診者家屬：毋懼再坐郵輪

受到新型冠狀病毒（即「武漢肺炎」）疫情影響的豪華郵輪「鑽石公主號」，船上約有200多名本港乘客，早前乘坐香港政府包機返港，並在火炭駿洋邨接受隔離檢疫。衛生署表示，首批108名從「鑽石公主號」郵輪返港居民，14天檢疫期於昨日（3月4日）晚上11時59分屆滿。除了2名確診感染人士正在醫院接受治療外，其餘106名人會於今日（3月5日）凌晨起，陸續離開位於火炭駿洋邨的檢疫中心，並有專車接載他們往指定地點解散。

部份完成檢疫人士離開駿洋邨。（黃廸雯攝）

《香港01》記者一直在駿洋邨外守候，大約在凌晨0時10分左右，一對男女完成檢疫，拖著行李箱步行離開駿洋邨；此外，亦有零星完成檢疫人士，自行乘坐私家車離去。大約凌晨0時半左右，先後有兩輛24座小巴專車，載同10多名完成檢疫人士，前往港鐵大圍站，他們抵達大圍後，再自行轉乘的士返家。

其中一名完成檢疫的楊先生在大圍站表示，他們一行6人，包括家人及朋友乘鑽石公主號旅行，在船上隔離期間，郵輪公司安排尚算周到。他提到，其同行的外甥女確診，需在醫院診治，留醫6天，現時已經回港。而楊的姊姊在日本完成隔離後，郵輪公司協助代購機票回港。

他指，在郵輪上與駿洋邨的隔離環境都不算差，惟駿洋邨的地面相當多塵，「掃極都仲有」。他認為，香港政府整體上安排不錯，反而日本的醫院，在領取檢查報告等候上機返港時，顯得相當混亂。他指，今次船上有多人確診，因而感到不開心，但滿意郵輪公司作出的賠償，又稱不懼怕再乘坐郵輪。

楊先生表示不怕再坐郵輪。（陳永武攝）

另一名完成檢疫人士張女士指，他與4名朋友一同旅行，但其中兩人檢查時「有問題」，需要到醫院診治。她指無論船上或在香港隔離時，膳食及待遇亦不錯，但現時最想返家，明天一早起床會去飲茶。問及困在船上多日，會否怕再坐郵輪，張女士斬釘截鐵道：「唔怕！」又指下個月會去瑞士旅遊。

而盧姓夫婦表示，對於完成14天隔離後，感到相當高興，問及如何打發時間，盧稱，這兩星期與妻子在房內傾談度日。他稱，去旅遊本來開開心心，但看見香港每日都有人確診，感到相當不愉快。隔離時，有護士為他們度體溫及驗血，亦對他們很好。現時最想返家與家人團聚，認為今次是一個難忘經驗，有如「死裡逃生」一樣。至於郵輪公司會提供賠償，問到會否再坐郵輪，他笑言「要考慮下」。

衛生署較早前指，政府於2月20日至23日期間，分別安排了3班包機，從日本接載「鑽石公主號」上的香港居民回港，連同自行乘搭其他航班回港的人士，於駿洋邨的檢疫中心接受檢疫的「鑽石公主號」乘客共有225人。在檢疫期間，受檢疫人士每天都要量度體溫，以監察他們的健康狀況。中心有醫護人員24小時當值，如檢疫人士出現發燒或其他症狀，經評估後如有需要，會安排盡快送院處理。

至今先後共有9名從「鑽石公主號」返港居民確診感染，另一人則被列為疑似個案，全部病人情況穩定，其餘約100名人士的檢疫期，大部分將於3月5日至7日結束。