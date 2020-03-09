【新冠肺炎】 大埔反指定診所示威　警拘17男6女　3區議員未保釋

新型冠狀病毒（即「武漢肺炎」）疫情仍未受控，昨日（8日）下午逾百人到大埔遊行，反對區內賽馬會診所被選為指定診所。示威期間，警方指在場人士均涉嫌參與未經批准集會，並有人用雜物堵路、向警員投擲雜物。防暴警察一度施放胡椒噴霧，遂驅散及拘捕多人。警方由下午至晚上共拘捕17男6女，年齡介乎13至68歲，涉嫌非法集結、阻礙警務人員執行職務、藏有工具可作非法用途及盜竊。 被捕人士當中包括3名大埔區區議員文念志、姚鈞豪和連桷璋，以及3名議員助理，他們仍等候保釋。

警方由下午至晚上共拘捕17男6女，年齡介乎13至68歲，涉嫌非法集結、阻礙警務人員執行職務、藏有工具可作非法用途及盜竊。（資料圖片）

大埔居民示威抗議大埔賽馬會普通科門診列為肺炎指定診所，警方指在場人士涉嫌參與未經批准集會，並有人用雜物堵路、向警員投擲雜物。防暴警察一度施放胡椒噴霧，遂驅散及拘捕多人。下午行動中5男4女被捕，年齡介乎13至68歲，涉嫌非法集結、阻礙警務人員執行職務及藏有工具可作非法用途。另外，警在1名24歲男子身上檢獲1張懷疑屬於他人的八達通，男子涉嫌盜竊被捕。

同日晚上，警方指部分示威者再次在大埔安邦路及太和路一帶聚集，逐驅散及拘捕多人。事件中11男2女被捕，年齡介乎15至63歲，涉嫌非法集結。被捕人士當中包括3名大埔區區議員和3名議員助理，議員分別是文念志、姚鈞豪和連桷璋。

大埔民主聯盟在晚上約11時30分，於facebook發文，指文念志議員、姚鈞豪議員、連桷璋議員、以及他們3名議員助理及數名街坊於晚上被捕，並已有律師在大埔警署協助跟進。

大埔區議員區鎮樺回覆《香港01》表示，被捕的3名區議員及3名助理仍在落口供，相信最快今日下午4時後才能保釋，惟文念志因去年 11月2日起選舉聚會，被控非法集結，未知能否保釋。

被捕區議員包括文念志、連桷璋及姚鈞豪，以及2男1女議員助理。區鎮樺指姚鈞豪等人夜間在大埔中心一帶發現便衣警員，於是尾隨了解行動，引起便衣警注意並請求增援，大批警員隨即上前將姚鈞豪等人制服在地。他質疑警方昨晚行動針對議員及記者，稱議員並非肢體衝擊警方。