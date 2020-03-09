【逃犯條例】 周梓樂悼念會搜查逾百人　警拘46男17女 　最細14歲

去年的反修例示威當中，22歲科大生周梓樂於11月4日凌晨於將軍澳尚德邨停車場墮樓重傷昏迷，延至11月8日不治。適逢每月的8日，均有市民到將軍澳尚德邨舉行悼念活動。昨日（8日）為周梓樂逝世4個月，晚上有大批市民在尚德十字路口聚集。 警方指，昨日有示威者在將軍澳尚德邨一帶非法集結，遂作出驅散及拘捕。警方在現場拘捕46男17女，年齡介乎14至37歲，涉嫌非法集結、藏有仿製槍械、藏有攻擊性武器、無牌管有無線電通訊器具、藏有工具可作非法用途、在公眾地方行為不檢及未能出示身份證明文件等。另外，警於尚德邨停車場內的角落及梯間位置檢獲汽油彈、玻璃樽、打火機、一批磚頭、雨傘及頭盔等。

警方制服並帶走一名黑衣男子。（孔繁栩攝）

昨日（8日）為周梓樂逝世4個月，晚上有大批市民在尚德十字路口聚集。期間，警方不斷高舉藍旗警告在場人士正參與未經批准集結，並於唐明街兩邊行人路築起封鎖線，搜查過百人，包括記者和義務急救員。事件中共有46男17女被捕，年齡介乎14至37歲，涉嫌非法集結、藏有仿製槍械、藏有攻擊性武器、無牌管有無線電通訊器具、藏有工具可作非法用途、在公眾地方行為不檢及未能出示身份證明文件等。

上月(2月)8日晚上，周梓樂離世3個月，大批市民在尚德邨舉行悼念活動，其後演變成激烈警民衝突，有人堵路並向警車投擲雜物，警方發射催淚彈並展開拘捕行動。事件中警方拘捕117人，包括5名區議員，涉嫌非法集結。