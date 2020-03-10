【海關殉職】高級關員黎志恒設靈　林鄭月娥與高官到場致哀

一艘海關淺水巡邏艇於今年1月21日在沙洲追截走私船時意外翻船，船上關員三死兩傷。殉識26歲港口及海域科海域行動課關員黃焯梆，及43歲女高級關員吳詠敏早前設靈並已安葬浩園；海關今日（10日）在九龍紅磡世界殯儀館為39歲高級關員黎志恒舉行最高榮譽喪禮，多名高官傍晚陸續到場，包括行政長官林鄭月娥、政務司司長張建宗及保安局局長李家超等。

署理高級關員黎志恒今日設靈，不少親友到場致哀。（王譯揚攝）

已故39歲高級關員黎志恒今日在紅磡世界殯儀館設靈，靈堂佈置簡約，中央擺放一張黎志恒的遺照，橫匾寫有「浩氣長存」四個大字，靈堂內外都放置黎生前親友的花牌及鮮花。至傍晚6時許，特首林鄭月娥、政務司司長張建宗、保安局局長李家超及海關關長鄧以海先後到場致哀，林鄭逗留約25分鐘後離開。

明日出殯葬浩園

黎志恒將於明日出殯，儀式分成兩部份，早上9時半會於殯儀館地下靈堂內舉行傳統悼念儀式；至上午10時15分，在靈堂內及殯儀館外會舉行官方儀式。靈車預計約於上午11時離開殯儀館，海關人員會在殯儀館外列隊向黎志恒高級關員作最後致敬。

靈車約於上午11時30分抵達昂船洲昂船路政府船塢H座海關船隊基地，海關人員將在基地向黎志恒高級關員致最後敬禮，隨後會在和合石墳場內「浩園」舉行葬禮。