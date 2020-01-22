【海關殉職】釀三死巡邏艇曝光　底部朝天　海關：同款艇暫停操作

海關巡邏艇意外釀三死，涉事淺水巡邏艇曝光！昨（21日）晚一艘淺水巡邏艇，於機場以西兩海里疑受撞擊翻轉，事件中關員三死兩傷，涉事巡邏艇，被拖至機場西岸消防碼頭，巡邏艇現時仍然翻轉，船底朝天。海關指涉事淺水巡邏艇於2016年服役，原產地為中國內地，去年三月曾進行例行檢查。目前另一艘相同型號的巡邏艇已經暫時停止操作。

巡邏艇翻轉，底部朝天。（黃廸雯攝）

昨（21日）晚一艘海關淺水巡邏艇，於機場以西兩海里疑受撞擊翻轉，艇上關員三死兩傷，當中兩男一女身亡關員被救出時身處艙內。巡邏艇其後被拖至機場西岸消防碼頭。今午5時許記者於機場西岸消防碼頭視察，發現涉事巡邏艇停泊碼頭，仍然翻轉船底朝天，以鋼索繫於碼頭。

兩受傷關員已出院

海關發言人表示，警方現正就事故原因展開調查，海關亦正積極配合。涉事的巡邏艇已被拖往消防處機場海上救援西局的碼頭，由於調查正在進行，暫時沒有進一步資料補充。 發言人指，三名殉職人員包括一名1997年入職的高級關員（43歲）；一名2005年入職的署理高級關員 （39歲）及一名2016年入職的關員（26歲），均隸屬港口及海域科海域行動課。部門正積極協助家屬處理三位殉職人員的殮葬事宜，亦會提供其他一切可行協助，包括經濟支援、心理輔導及生活安排等。另外兩名受傷關員已經出院，部門會積極提供協助。

停用同款巡邏艇

發言人又指，涉事淺水巡邏艇於2016年服役，原產地為中國內地，去年三月曾進行例行檢查。目前與涉事船隻相同型號的另一艘巡邏艇已經暫時停止操作。 海關強調，一向非常重視員工的職業安全，並已就不同的工作環境制定相關安全指引及守則，亦有定期為前線人員舉辦訓練課程，以提升同事的安全意識，減低因工作受傷的機會。

據了解，涉事巡邏艇舷號CE13，屬淺水巡邏艇，為中國製造，事發時正在執行追截任務。意外後，整艘巡邏艇嚴重損毀，隨即翻艇沉沒。消息稱，該3名殉職海關人員，於意外後被困在「軚房」內，約40分鐘後始由消防蛙人救出。根據海關網頁資料，淺水巡邏艇的任務，包括追截走私快艇及機動舢舨。

事發21日晚上9時許，警方接報指，屯門龍鼓灘對出沙洲海面，一艘船撞及不明物體沉沒，船上5人墮海。5人先後獲救，其中2男清醒送北大嶼山醫院；另2男1女昏迷，送往屯門醫院搶救，延至今日（22日）凌晨證實不治。