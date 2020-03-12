劉家衡議辦貼「藍絲與狗」　警搜寓所　女友搣時潘涉潑漂白水被捕

深水埗區議員長沙灣社區發展力量李文浩與公民黨劉家衡議員辦事處張貼寫有「本辦事處不為任何藍絲提供服務，藍絲與狗不得內進」的告示，引起建制派支持不滿，連日上門抗議，日前更爆發30人爭執拉扯、拳打腳踢事件。警方今日（12日）清晨持搜查令到劉家衡寓所搜屋，並帶走其潘姓女友。潘女為中文補習老師「搣時潘（Miss Pun）」，言論出位、打扮性感，深受網民吹棒。 警方表示進一步調查3月9日衝突事件後，今日在深水埗拘捕一名25歲姓潘女子涉嫌傷人，潘女現正被扣留調查。

深水埗區議員、長沙灣社區發展力量李文浩與公民黨劉家衡，早前在議員辦事處外張貼寫有「本辦事處不為任何藍絲提供服務，藍絲與狗不得內進」告示。平機會日前曾就「藍絲與狗不得內進」的告示作出回應，指該告示未有涉及現行4條反歧視條例所涵蓋的範圍。（資料圖片）

深水埗區議員長沙灣社區發展力量李文浩與公民黨劉家衡，早前在自資租用的議員辦事處張貼寫有「本辦事處不為任何藍絲提供服務，藍絲與狗不得內進」的告示，引起建制派支持不滿，連日上門抗議，日前更爆發30人爭執拉扯、拳打腳踢事件，3名男子涉嫌刑事毀壞及普通襲擊被捕。今日清晨6時50分左右，警方持搜查令到劉家衡住所。劉家衡女友、中文補習老師「搣時潘（Miss Pun）」直播片段所示，約6名警員按門鈴並表示：「潘小姐你好，警察。我哋警方持有搜查令，依家要進行搜屋，我哋要入呢個單位，麻煩請你合作。」潘詢問所為何事不得要領，警員續要求潘出示身份證，並指示劉家衡：「你唔好再影啦擺低部手機。」其中一名警員手持錄影機拍攝搜屋過程，自稱來自深水埗反黑組第一隊。

劉家衡接受《香港01》電話訪問，指潘姓女友被捕，但由於搜屋期間被警員「撳住膊頭、推我坐喺櫈，話如果再阻住就係阻差辦公」，所以未知女友被捕涉及罪名，他相信與3月9日議員辦事處衝突有關。民建聯昨日（11日）記者會上表示一張截圖，指有市民反映有人在3月9日衝突中有人用漂白水潑向市民劉家衡指警員上門取走女友一條裙及手提電話，將她帶到長沙灣警署調查，正聯絡律師協助。

民建聯日前召開記者招待會，指有市民反映有人在3月9日衝突中有人用漂白水潑向市民（左三截圖）。（資料圖片）

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3月9日約30人到李文浩與劉家衡議員辦事處示威，不滿辦事處張貼寫有「本辦事處不為任何藍絲提供服務，藍絲與狗不得內進」的告示，其間示威者與辦事處人員發生爭執拉扯，有人在大門向着辦公室內人士多次揮拳及起飛腳，亦有人拍打玻璃及毁壞閉路電視，事件中2名女議員助理受傷。劉家衡表示受傷人士包括其潘姓女友。警方調查後拘捕3名男子，案件列作刑事毀壞及普通襲擊處理。

警方回覆指經進一步調查3月9日衝突事件後，今日在深水埗拘捕一名25歲姓潘女子涉嫌傷人。被捕女子現正被扣留調查，案件交由深水埗警區重案組第一隊組接手。

平機會日前曾就「藍絲與狗不得內進」的告示作出回應，指該告示未有涉及現行4條反歧視條例所涵蓋的範圍。

↓「搣時潘」日常照↓