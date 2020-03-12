【新冠肺炎】隔離營上網難與外界失聯　住客：度假村都要跟上時代

新型冠狀肺炎（俗稱武漢肺炎）病毒疫情蔓延，世衛今（12日）將疫症定為全球大流行，本港自1月起提供作需隔離人士入住的檢疫中心陸續啟用，當中包括康文署渡假村及戶外康樂中心。其中於麥理浩夫人度假村檢疫中心，有隔離人士形容營內生活枯燥，未有提供電視、報紙等，連透過網絡接觸外界亦有困難，他指營內只有已關閉的活動室有公眾Wi-Fi，現時每日與內地妻兒通訊亦有困難，不滿稱「就算唔係隔離，你度假村都要跟上時代先得」。

麥理浩夫人度假村由1月23日開始陸續有需要隔離人士入住，現時正檢疫中心內進行14日隔離、長居內地的港人黃先生，於本月4日回港入營。他表示檢疫中心內的環境尚可，惟房間沒有電視、報紙等提供，住客只能靠手機上網了解外界情況，惟黃先生指檢疫中心地點偏遠，手機訊號接收不佳，而營內原有提供公眾Wi-Fi（無線網絡）的活動室亦已關閉。

每日僅與妻兒通訊半小時

黃指現時只能靠手機有數據服務的營友分享Wi-Fi，或到活動室門外接收Wi-Fi，方能短暫上網看新聞及與家人通訊，他現時每日只有半小時能與內地妻兒通訊，「有時想睇吓個仔點都唔得，就算唔係隔離，你度假村都要跟上時代先得」。

不少人內地來港 營友稱或「隔多14日先算」

14日隔離生活枯燥乏味，黃先生指營友平時在營內可自由走動，閒來無事之餘,不少人都會「行嚟行去」，有時會聚在門前傾談解悶，如完成檢疫後的去向，黃先生指有營友稱自己「山窮水盡」由內地到港，於香港並無定所，笑稱或打算「返一返上去（內地）再落嚟，隔多14日先算」，黃又指自己與另外兩人同房，檢疫人員要求他們每日量體溫，於完成當日方將紀錄交回，隔離過程間未有人為他們檢查，「好似度假咁，佢哋又唔理，又無醫護喺度，有咩唔舒服就叫白車嚟」，對於營內未有要求隔離人士分隔開，黃先生指「都無得驚啦」。

營友多取飯盒淨食餸 嘆:「大嘥鬼」

早前有報導揭露有隔離營內人士疑聚集賭博，黃先生稱不見有人在營內聚賭，「呃吓煙仔食就有」。而營友會獲發日常物資，包括一個口罩、沐浴露，及三餐飯盒膳食，惟菜式每日為隨機分配，「見到有啲（隔離營）有ABC餐選擇，唔知點解我哋無」。黃指有與工人較熟稔的營友，可以多取飯盒，「有人同啲阿姐熟，拎四、五盒飯，淨係食哂啲餸唔要飯」,概嘆太浪費。