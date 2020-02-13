【武漢肺炎】康美樓A07長者拒撤離　署方指危險較低無再強迫隔離

青衣長康邨康美樓兩名A07室號住戶先後確診，衞生署周二（11日）凌晨起撤離大廈A07室約百名住戶接受隔離，並由食環署消毒涉及單位及由房署檢查單位喉管。衞生防護中心指需於檢查完成及住戶通過測試後，方可安排住戶返回單位居住，暫未有確實日期。而早前A07室一戶長者至今仍拒撤離，傳染病處主任張竹君指該戶「有困難」，指檢查單位喉管確定無問題，受感染的危險較低，署方無再強迫住戶到隔離中心。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日於記者會中表示，約100名康美樓住戶正接受檢疫，5位曾有不適徵狀的住戶，及大廈地下社署家庭服務中心的6名職員，經測試結果呈陰性，另外當時署方於排氣口接駁位及排氣管連接至大廈沙井取環境樣本，樣本化驗結果呈陰性。

對於大廈其中一戶長者至今仍未撤離，張竹君指單位住戶拒絕到隔離中心，稱該戶「有困難」，食環署人員已消毒單位，房署亦優先檢查單位喉管並確定喉管安裝如序，因此張指住戶受感染的危險較低，署方無再強迫住戶到隔離中心，但稱住戶仍需要接受測試。

新確診母子曾與A07室家庭聚餐

被問到是否有確診個案與康美樓A07室的個案有關，張竹君表示涉及一對母子，當中有人曾於1月26日與康美樓低座07室第46、48及49宗確診個案有聚餐，張竹君稱只是初步檢測，需要待確診方會公布。張竹君又指，食環署人員已完成所有A07室單位的消毒，另外房署正逐戶調查單位內喉管，如發現問題會作出矯正，讓住戶可以盡快返回單位，但確實日期仍要待有關調查及住戶測試完成才可確定。

衞生署衞生防護中心晚上公布，新個案確診母子分別為67歲女子及37歲男子，2人於上月26日晚上與早前確診的三名病人（第46、48及49宗個案）於北角明星海鮮酒家一同出席聚餐，女病人為第46宗個案（75歲男病人）的小姨，過往健康良好，平日居於鰂魚涌康景花園，周末則居於兒子位於灣仔柯布連道28-32號香海大廈的寓所。