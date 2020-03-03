【牛丸事件2.0】童黨拍欺凌片放上網　社工：施虐者想攞威

屯門安定邨愛定商場平台淪童黨「私刑場」，繼「牛丸」事件後，再有13歲少男於同一「暗角」遭童黨毒打，更被人拍片嘲笑。同類情況近年時有發生，施虐者拍片私下傳閱，甚至放上網瘋傳，身兼屯門區議員的社工曾錦榮指出，青少年藉欺凌片段「攞威」，受虐者卻受到二次傷害，影響心智成長，「最終令佢哋唔識得如何愛人」。臨床心理學家亦指出，受虐者若缺乏適切情緒輔導，有可能扭曲個人價值觀，最終演變施虐者，傾向以暴力解決問題。

【牛丸事件2.0】安德樓及定祥樓中層單位最接近籃球場，部份單位面朝籃球場。（陳蕾蕾攝）

本身是社工的屯門區龍門區議員曾錦榮指出，屯門夜青問題一直存在，只是最近有兩宗欺凌事件發生後才得到關注，現時夜青外展隊比10年前少，社工人手比例上亦減少，以致更難接觸到夜青，他認為政府應投放更多資源於青少年服務上，讓社工可盡早接觸夜青，幫助他們解決家庭關係問題，或提供興趣班讓他們學習。

「長大後唔識得如何愛人」

對於青少年將欺凌過程拍片，曾錦榮認為此舉是「想威」，因青少年易受朋輩影響，拍片可讓更多人看到欺凌過程；惟片段流出後，會對受害者遭成二次傷害，特別是身邊人看到片段後再加以指指點點，傷害會更深，阻礙其成長，「受害人會漸漸唔敢相信人，唔識得如何愛人」。

心理學家：倘缺支援 受害人恐變施虐者

臨床心理學家葉妙妍指出，兒童及青少年在受欺凌後，會出現短期及長期影響，初時會感到悶悶不樂，出現焦慮，嚴重會有創傷後遺症、社交焦慮甚至抑鬱，相關的心理影響亦會損害身心健康，包括原因不明的頭痛、肚痛及嘔吐，亦會沾染濫藥或酗酒等行為，更有可能會自殘甚至自殺。

葉續指，如果受害人情緒一直未得到支援，長遠更會扭曲個人價值觀。他們可能擔心再次受害，以及為獲取認同感，而加入欺凌行列，「佢哋唔一定係落手嗰個，淨係企旁邊吶喊助威，默許施暴者行為」，久而久之，受害人會對暴力變得麻木，並說服自己「其實欺凌人都無負面後果」，長大後或會以暴易暴解決問題。近年網上不時流傳校園或街頭欺凌片段，葉留意到，部份人拍下施虐過程後會放上網或在朋友圈分享，加以恐嚇及威脅受害人，造成進一步傷害。

為制止欺凌行為，葉認為施襲者應從懲處中受到感化，學會同理心，明白受害人的心理感受。家長亦需以身作則，在家庭教育中避免使用強權及暴力，應循循善誘，以免下一代有樣學樣。校方應多留意學生情緒，協助他們尋找專長及興趣，並加以發展，透過贏得成功及滿足感，導向正面思維。

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