【空頭支票】警拘「彈票」犯罪集團兩成員　涉詐騙四間珠寶店鑽石

警方再破獲利用空頭支票詐騙名貴飾物的犯罪集團，分別在上水及長沙灣區拘捕兩名17歲及25歲青年男子，涉嫌在油尖區4間珠寶店以空頭支票行騙總值約60萬元的鑽石。警方表示，4宗詐騙案件同為一個犯罪集團所為，不排除有更多人被捕。翻查資料，此為今個月內，警方偵破的第3宗同類案件。

警方表示，於去年（2019年）12月至今年1月，警方接獲4宗報案，指有人向油尖警區內四間珠寶店發出空頭支票，騙取總值約60萬元的鑽石。

油尖警區刑事部人員根據線報及經深入調查後，相信4宗案件均屬同一犯罪集團所為，並鎖定兩名目標男子。人員今日（19日）採取行動，分別於上水區及長沙灣區拘捕一名17歲及一名25歲的本地男子，涉嫌串謀詐騙。人員並檢獲一批相信為被捕男子犯案時身穿的衣物。

被捕2男子現正被扣留調查。案件交由油尖警區重案組繼續跟進調查，不排除更多人被捕。

警方重申，串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰可判處監禁14年，呼籲市民切勿以身試法。

據了解，詐騙集團成員通常透過網上平台接觸賣家，向相關商舖如珠寶店、手錶店、名牌手袋店或手機店購買貴重物品，並聲稱會以支票過數支付，然後派人持有懷疑偽造銀行轉帳文件，前往店舖交收。事後賣家發現「彈票」始知受騙及報警。翻查資料，警方分別於本月9日及10日偵破2宗同類案件，指詐騙集團以此手法企圖行騙3間手錶店共110萬元名錶及約20名事主共值63萬元名貴物品，包括名牌手袋、手提電話等。