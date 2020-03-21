新冠肺炎│健身室生意勁跌七成　限制小班人數兼密密消毒挽信心

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，早前健身中心Pure Fitness因有確診個案曾到分店健身，目前已全線暫時關閉，事件令公眾關注健身室會否成為播毒高危地點。有中小型健身室指受疫情影響，上月生意銳跌七成，最慘淡時每日僅10人上堂，幸在加強防疫措施後，才令客人漸感放心。教練表示主要提供私人教學及小班課程，目前會限制小班課程人數，客人用完器械後亦即時清潔；如客人未能到健身中人上課，教練亦會教授一些他們可在家完成的動作，以讓客人保持運動量。

新冠肺炎疫情下，有位於尖沙咀的健身室指上月生意跌近七成。（陳諾希攝）

清潔工：火酒用量是平日3倍

於尖沙咀開業1年多的健身室Fitness Formula，主要客人是女性，市場推廣經理Crystal指因此健身室一向對衛生要求較高，而因應疫情亦採取多項防疫措施，包括每逢有人進入健身室，職員都會為其量度體溫及鼓勵使用消毒搓手液，曾外遊或到高危地點的客人則暫時不能到中心上課。另外，中心又限制小班課堂人數，每班最多8人，當課堂結束後，或者有人用器械後，都會由專工進行清潔。場內的清潔工表示，最近消毒酒精使用量是平日的3倍。

課程總監兼教練Ernie表示，與大型健身中心的會籍制不同，健身室主要提供私人教學及小班課程，每當客人用完器械，都會即時用火酒清潔確保客人安心，曾有客人表示近期外地疫情爆發，而大型健身中心有較多外籍客人，擔心衛生問題較難控制。Ernie指私人教學教練與學員關係較密切，故不時會聯絡學員了解他們的情況，如客人曾到外地或接觸外地返港人士，亦會傾向建議他們自行隔離兩星期，他指多數客人亦理解安排。

課程總監兼教練Ernie表示，近日客人減少到健身室上課，他遂教授對方做一些在家也能做到的運動。（陳諾希攝）

客人關注健身室衛生問題

Crystal直言自疫情爆發後生意下跌，上月是最低潮，客人數目減少近七成。她舉例過去每天約有60至70名客人，包括參加個人訓練課程及小班教學，但於上個月最差時，顧客人數跌至每天約10人。Ernie解釋，疫情上月剛開始爆發，不少客人不太了解，「又驚買唔到口罩，又驚傳染度高」，客人直言不敢外出及上班，亦詢問健身環境是否清潔及擠迫，又希望課程可延期，「幫到啲客會盡量遷就，唔想話搵啲咁嘅錢」。他亦會向客人解釋健身室對消毒及衛生等方面都十分關注，至本月生意漸有好轉，Crystal指本月約七成客人已陸續回來上課。

對於最近外地輸入個案增加，Crystal指預計未來或會有第二波疫情衝擊，但暫時生意未受明顯影響，又指因疫情令港人防疫意識增強，認為身體健康才能提高免疫力、減低感染肺炎風險，對行業前境仍有信心。Ernie則指如客人減少到健身室上課次數，會在課堂上教授一些能在家中做到的運動，期望他們即使未能外出，亦能正確地做運動，而不應胡亂跟隨網上如Youtube的教學，「我哋都覺得做啱動作比起做得多緊要，所以都會教定學生係屋企可以做咩運動」。