【新冠肺炎】救鴿組織指市民恐鴿情緒增　元朗野鴿遭拔毛慘死

深水埗周五（20日）發生殘酷扭頸殺鴿事件，有救鴿組織指，新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）影響下，市民對野生或流浪動物的恐慌情緒變得嚴重，當中亦包括野鴿，其組織近日接獲各區撲殺或虐待野鴿的情況，「由幾個月一宗，變成每星期收到3至4宗」，例如元朗有白鴿慘被拔毛喪命，天后有人滾水淋鴿、漂白水潑鴿。她指，不少市民近月常向管理處、政府部門投訴，而最終有關方面只以撲殺的方式以求短期杜絕問題，行為不人道，也無助解決問題。她指，要對抗疫情，應先做好人的防疫工作。

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網上群組「香港救援鳩鴿及雀鳥」創辦人Gian表示，受疫情影響，市民大眾對野生動物突然顯得恐慌，投訴動物的數字近月急升，結果各區的虐待動物、撲殺野鴿個案數字大增，「由幾個月一宗，變成每星期收到3至4宗」。她接獲多宗求助，包括天水圍天盛苑有物業管理人員派員破壞雀巢；元朗巴士總站的樓梯底，發現有多隻白鴿被拔毛斃命，惟因未能當場截獲犯人，最終警方沒再跟進；天后有人用滾水、漂白水淋向野鴿；大埔區有人求助，指有人餵毒米圖大量撲殺野鴿等。

稱撲殺不人道 應做好人為防疫

她表示，大量撲殺及停止餵飼只能短期內改善情況，而且做法不人道。她指理解大眾的憂慮，但其實對抗疫情，應先處理人為問題，例如做好隔離工作、防疫工作。

她又指，野鴿由多年前被人類馴養，不是季候鳥，故會聚居一地，不會因不餵飼而開始遠離人群。她又指野鴿以吃種子維生，而香港並沒有多少樹有果實可飼養野鴿，若無人餵飼，最終牠們會吃垃圾、渠水維生，隨時對衛生的影響更大。此外，即使大量撲殺野鴿，但牠們的繁殖能力極高，短短一個月便會誕下4至5胎，根本無助解決問題。她認為大家應循比較人道的方式思考解決方案。