虐殺白鴿│眼鏡男徒手扭斷白鴿頸稱「貪玩」　遭情侶拍下罪證制服

網上流傳一名戴眼鏡男子徒手「扭斷」白鴿頸部的照片，白鴿隨即遭棄屍行人路，一對情侶目擊事發經過及拍下照片，當場制服涉事眼鏡男及報警。 揭發事件的林先生接受《香港01》電話訪問指，昨日（20日）與女友行經深水埗昌新里對開一條小路時，發現一名穿粉紅色恤衫、戴眼鏡及口罩的男子衝向鴿群，徒手捉着一隻白鴿，當場「擢」（音chor）斷白鴿的頸部。林先生即場將眼鏡男制服，對方多次企圖逃走但不成功，並求饒稱﹕「我貪玩，你畀我走喇！」、「我賠錢」、「我會去自首」。林先生不為所動，着女朋友報警。警員到場將疑犯帶走。警方指，昨拘捕一名32歲姓孔男子涉嫌殘酷對待動物，他已獲准保釋候查，須於4月中旬向警方報到。

佢動作好快，右手捉住白鴿個身，左手就捉住條頸，擢（音chor）咗一下就跑走咗！ 目擊者林先生

目擊事件的林先生與女友拍下疑犯殺鴿過程，現場有鴿子當場死亡。（讀者林先生提供）

目擊者：疑犯衝向白鴿群 徒手捉着白鴿虐殺

揭發事件的林先生表示，昨日（20日）下午約1時半，他與女朋友行經深水埗昌新里的行人天橋對開時，發現上址有不少白鴿，於是駐足拍照。其間，一名身穿粉紅色裇衫的戴眼鏡男子突然衝向白鴿群，徒手捉着其中一隻。

「佢動作好快，右手捉住白鴿個身，左手就捉住條頸，擢咗一下就跑走咗！」林先生指，現場至少有2隻白鴿奄奄一息，但表面未見傷痕。目擊事件的林先生與女友拍下殺鴿過程，而林先生立即追前，至路口將眼鏡男制服，當時他曾2度企圖逃跑，但未能成功。

疑犯殺鴿自稱「貪玩」 求饒稱「賠返錢畀你​」

林先生制服疑犯後，其女友代為報警。林引述疑犯指：「我貪玩，你畀我走喇」、「我賠返錢畀你，你畀我走」及「我會行去前面自首㗎！」。林先生未有理會疑犯求饒，將他交由警員處理，他亦到警署協助調查。對於有人徒手「扭斷」白鴿頸部，林先生坦言曾經聽聞區內有人虐殺白鴿，例如向白鴿射BB彈或捉鴿食用。

警拘32歲男涉殘酷對待動物

警方表示，昨日下午1時36分，警方接獲一名女途人報案，指在深水埗昌新里天橋底，發現一名男子殘酷對待一隻白鴿，警方到場拘捕一名32歲姓孔男子，涉嫌殘酷對待動物。案件現交由深水埗警區刑事調查隊第2隊跟進。被捕男子已獲准保釋候查，須於4月中旬向警方報到。