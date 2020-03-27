粟米石斑無石斑　大埔黃店涉違商品說明條例　老闆：會改返餐牌

大埔一間食肆餐牌上的「芝士粟米石斑」原來無石斑，海關經兩次放蛇調查，發現石斑原來是鯰魚柳，今日派員以涉嫌「違反商品說明條例」帶走女負責人調查。該食肆是大埔區內知名的「黃店」，消息傳開後，有市民質疑相關部門針對性執法，但食肆老闆Ben承認事件係「大意咗」，將會盡快更改餐牌字眼。

「大埔鼎天茶室」老闆Ben事後接受訪問指，今日有多名海關人員到店內嘗試接觸店舖負責人，並解釋指海關早前經過兩次放蛇，取走粟米石斑作化驗，證實餐牌所寫的「石斑」其實是鯰魚柳，故相信食肆涉嫌「違反商品說明條例」。食肆的商業登記人是Ben的太太，現時已隨海關人員返署落口供，據知稍後要以3000元保釋。

Ben指，食肆的餐牌雖寫着粟米石斑，但相信食客均知道斑塊只是魚柳而非石斑，其後舉例指「菠蘿包無菠蘿」、「深海魚柳並非深海魚」。他續指，舖頭的大廚有廿多年經驗，亦指類似寫法屬行內慣常做法。惟他承認「大意咗」，「今次係有心裝無心，雞蛋裏挑骨頭」，他表示會盡快修改餐牌字眼。

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由於大埔鼎天茶室是區內知名黃店，消息傳開後，不少市民直指相關部門疑針對性執法。Ben指，自反修例運動公開表達政見後，數個月來不時有政府部門人員到場抽查，包括環保署、水務署、牌照、食環署、消防處等，「差唔多嚟齊哂」。Ben坦言，曾有政府人員私下向他表示，其食肆被投訴的次數算是「number 1」。

黃國桐律師認為，粟米石斑不能與菠蘿包或楊州炒飯等例子相提並論，因為觀乎菠蘿包和楊州炒飯的外貌，便可肯定知道食材並不包括菠蘿及楊州，「只係個名嚟啫」。黃續指，石斑應是指定的魚類，假如業界人士慣常以其他魚類代替「石斑」，也需要證明食客知道事實，才可作為答辯理由，「唔通鱲魚又叫斑？」，他認為食肆如非使用石斑魚，最理想的做法是改作「粟米厚切魚飯」。

翻查資料，食肆以鯰魚柳作石斑出售時有發生，2018年富臨漁港遭海關放蛇發現荃灣分店出售的「粟米石斑飯」內並無石斑，事後遭票控違反商品說明條例，富臨其後作出承諾不會再犯，律政司接納以「承諾」方式代替傳票票控，富臨須簽署文件保證不會再犯，律政司亦撤回傳票。