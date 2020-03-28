【新冠肺炎】餐飲業「限客令」今晚實施　食肆收圓枱、椅背鋪紙皮

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，今日（28日）晚上6時起餐飲業需跟隨新措施，包括「枱與枱」須保持1.5米距離、每枱最多坐四人及只可招待一半人數客人。今早《香港01》記者視察食肆情況，有茶餐廳店員指，早上仍維持原狀，晚上6時後會按照政府規定「set場」，包括收起數張圓枱。另外有食肆為減少卡位食客接觸，將於椅背鋪上紙皮。有食客認為，政府的新措施為亡羊補牢，令小店經營大受打擊。

位於荃灣兆和街的「光榮冰室」，門口貼有告示指：「我店由今日開始，所有客人進入本餐廳探熱及查看雙手。」（鄧栢良攝）

+ 3 + 2

茶餐廳店員：下午5時許 按照政府規定「set場」

荃灣有茶餐廳門口貼有告示指：「我店由今日開始，所有客人進入本餐廳探熱及查看雙手。」店員接受《香港01》訪問指，疫情下近期客人數目相對減少。他指，政府宣布新措施前，餐廳已安排為食客量度體溫、檢查食客有沒有「手帶」，而食客一直十分合作。

問到會否擔心新措施對生意造成影響，店員表示：「都要照做㗎」。他們將於今日下午5時許，按照政府規定「set場」，屆時將隔一張「卡位」供食客使用，亦會收起店中間的數張圓枱；有點心店的店員表示，店長會收起店中間的兩張長枱及長椅，部分卡位的椅背上亦增設了紙皮，以減少卡位間的食客接觸。

全記點心專門店門口亦貼有告示，稱「我店由今日開始，所有客人進入本餐廳探熱及查看雙手。」（鄧栢良攝）

食客：防疫需靠市民自律 政府亦責無旁貸

「你無可能要相隔1.5米，所有嘢係行唔通。」茶餐廳食客譚先生認為，防疫需靠市民自律，同時政府亦責無旁貸，相關措施推行時機不合時宜。「每張枱要隔維持1.5米，基本上叫佢哋唔好做生意。」譚先生認為，新措施會影響食肆生意，「宜家嚟補救係補救唔到，只搞到啲市民。」他表示會如常外出用膳，並不會轉買外賣。

另一名食客蕭先生認為，政府規定食肆「1.5米距離」的新措施，將影響小店經營。蕭指小店空間較細，難以在滿足新規例，「我覺得新措施，只係後期彌補之前嘅過失，如果政府早啲封關比較實際。」