解放軍駐港部隊直升機　疑失事現場曝光　叢林遺電纜、操控板殘骸

周一（3月30日）駐港解放軍一架駐軍直升機失事，今日（2日）下午甲龍林徑交界發現懷疑直升機失事地點。現場可見，失事現場有大樹遭撞至倒塌，地面遺有懷疑直升機操控板、機身組件殘骸。另外叢林遺有多張印有「簡體字」的字張，包括寫有槍彈及軍械等字眼的紙紙，以及寫有「K/JZ9ZH（一二二廠）」的文件，相信為失事直升機的型號。

【解放軍直升機失事】叢林遺有懷疑直升機操控板殘骸。另外叢林遺有一張印有「簡體字」的字張，上面寫有槍彈及軍械等字眼。（朱凱迪提供圖片）

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事發在周一（3月30日）解放軍駐港部隊有直升機失事，今日（2日）早上《香港01》記者到場了解，一名雷田村的村民表示，周二早上有解放軍到場，部分人更手持鐵鏟。「佢哋拎住似鐵鏟嘅工具！」該名村民續指，初時不明白為何有解放軍持鐵鏟到場，其後有高級官階的解放軍人員指，他們入村是為了演習。

另外今日有2架直升機於「電塔」附近徘徊，不排除是尋找涉事直升機。至於昨日（1日）《香港01》記者肇事的大欖郊野公園一帶，發現有「電塔」頂部撞至屈曲，有電纜下墜，其後有3名維修員爬上電塔頂部，相信正進行緊急維修。

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駐香港部隊：執行飛行訓練任務時失事​

日前，駐香港部隊新聞發言人韓鈾中校發布消息，指3月30日下午，駐軍一架直升機在大欖郊野公園一帶執行飛行訓練任務時失事，原因正在調查中。而保安局發言人表示，收到中國人民解放軍駐香港部隊（駐軍）的知會，得悉3月30日下午，駐軍一架直升機，執行飛行訓練任務時失事。事故並未涉及任何民居受損或市民受傷。

事發區域「電塔」頂部彎曲 中電技工緊急維修

中電發言人指，於上月30日下午4時48分，中電連接屯門龍鼓灘至沙田的40萬伏特架空電纜出現故障，引致40萬伏特高壓供電系統錄得短暫電壓驟降，歷時少於0.1秒，期間電力供應沒有中斷。中電指事故發生後，均會安排維修隊抵達現場進行檢查及在有需要時為電力設備進行維修，昨日（4月1日）派出工程人員到肇事地點檢查，初步檢查顯示電塔及電纜遭損毀，調查仍然進行中。