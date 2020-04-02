疑有人吐露港公路掟石　6車輾過爆胎　警檢35塊碎石

本港近月發生多宗有人向高速公路投擲石頭所釀成的交通意外。今日（2日）凌晨4時許，大埔吐露港公路上突然有大量石塊，至少6輛途經車輛報稱車胎破裂。警員在現場檢獲35塊石頭，最大塊直徑達30厘米，初步懷疑有人在現場投石；警方又指，今年2月曾發生兩宗同類事故，其中一宗在粉嶺公路，導致一輛的士失事，司機受傷送院。

大埔公路上突然有大量石頭，釀多車爆胎。（馬路的事fb影片截圖）

今日凌晨4時12分，大埔吐露港公路往上水方向近廣福邨發生一宗刑事毀壞案件，警方在現場公路發現35塊碎石，石頭種類包括麻石、混凝土塊、花崗岩等，部份石頭直徑長30厘米，於山邊或地盤常見。警方初步懷疑有人從高處投石，導致一輛輕型貨車、一輛的士及4輛私家車損毀、爆胎及撞毀，事件中無人受傷，案件交由大埔警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

本年2月曾釀意外 司機受傷

新界北交通部執行及管制分區總督察李文杰表示，道路上突如其來的石塊對道路使用者非常危險，車輛衝過石塊或造成失控、撞及其他車輛或路邊物件，如司機扭軚避開，更有可能造成更嚴重的交通意外。

警方指出，本年2月28及29日，粉嶺公路和吐露港公路亦曾發現碎石，導致車輛爆胎及損毀，其中一宗發生在粉嶺公路的意外，一輛的士撞到石頭後再失控猛撼石壆，司機受傷。警方初步相信，石頭有可能從別處運至，由天橋擲下或用車輛運至拋下，目前仍在調查中。