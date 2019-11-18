【11.18】水炮車「甩轆」　裝甲車爆胎　警方：裝備狀況不會公開

警方與理工大學附近的示威者衝突，由前日（16日）起持續至今（18日）仍未平息。逗留在理大校園內的部分示威者，與警方力戰。警方多次出動銳武裝甲車及水炮車驅散黑衣人，惟場面一直膠着，今晚更有網民發現，水炮車左邊車胎「甩轆」，銳武裝甲車車胎漏氣，未能繼續驅散行動。 警方回覆《香港01》指，其裝備狀況不會公開。

警方一輛停在金馬倫道的水炮車，左前輪爆胎，其後停泊在梳士巴利道。（香港城市大學學生會編輯委員會Facebook專頁圖片）

尖沙嘴彌敦道、佐敦道晚上有人響應網上號召，到場聚集。警方與在場示威者爆發多次衝突，晚上8時許，大批示威者走出尖東梳士巴利道，向紅磡方向前進，以聲援理大示威者，而警方水炮車及裝甲車在彌敦道來回作驅散行動，並一度發射藍色水。晚上近8時半，停在金馬倫道的一輛水炮車，疑在通過佈滿轉頭的路障期間左前輪爆胎，其後停泊在梳士巴利道。

而網傳亦有一輛銳武裝甲車的右前輪亦爆胎，無法再作驅散行動。警方回覆指，警方的裝備狀況不會公開。

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警方一共斥資1,660萬元購買三輛「水炮車」，即每架約553萬元。警察機動部隊（PTU）於2009年耗資3,600萬元，購入6部銳武防彈裝甲車，取代使用近20年的剎臣裝甲車，平均每架600萬元 。