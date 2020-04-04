藍田女童遭拖入垃圾房非禮　25歲倉務男被捕　揭多次尾隨女性回家

上月27日，藍田平田邨一名14歲女童遭拖入後樓梯企圖非禮。警方經調查後，周四（2日）警方於大圍一個私人屋苑拘捕涉案的25歲男子，他報稱為倉務員。事發時，該男疑犯跟隨女童進入大廈及升降機，其後查詢垃圾房位置。女童帶疑犯到垃圾房時，慘遭對方非禮，女童大叫求救，疑犯於是逃去。警方翻查附近閉路電視，發現疑犯曾於附近商場及大廈「踩線」，並尾隨另外數名女子進入大廈。

觀塘警區重案組高級督察甄皓妍（右）表示， 警方於大圍一個私人屋苑拘捕涉案的25歲男子，他報稱為倉務員，於藍田區工作。（黃偉民攝）

觀塘警區重案組高級督察甄皓妍表示，事發在上月27日晚上約8時，該名14歲女童返回藍田平田邨住所時，一名可疑男子跟隨女童進入大廈及升降機。其後該男子跟隨女童步出樓層，並她向查詢垃圾房位置。女童不虞有詐、指示對方到垃圾房位置。其間該男子非禮女童，女童大驚呼叫，男子亦立即逃去。

警方重案組接手調查，翻查附近閉路電視，鎖定男疑犯身份。警方更發現男疑犯曾「踩線」，於附近屋邨商場及大廈範圍遊蕩，並尾隨另外數名女子身後，跟隨她們進入大廈範圍。

至周四（2日）晚上約8時半，警方於大圍一個私人屋苑內，拘捕涉案的25歲姓謝男子，他報稱為倉務員，於藍田區工作。據了解，被捕男子疑熟悉藍田一帶環境，因此在上址一帶作案。他暫時被控2項遊蕩罪及一項非禮罪，下周一（6日）上午在東區裁判法院提堂。