藍田平田邨爆風化案　女童遭色魔拖入後梯　街坊聞聲救人

藍田發生風化案，10多歲女童險遭侵犯。平田邨平順樓互委會（下稱互委會）發出緊急通告，指前晚（27日）8時，平旺樓發生風化案，一名男子跟隨一名10多歲女童進入大廈，其後一同搭升降機上樓，女童步出升降機後，男子將她拖行至後樓梯似另有企圖。幸女童大聲呼喊，街坊聞聲趕至把女童救出，色魔事敗逃去。互委員稱事件已交警方處理。 《香港01》正就事件向警方查詢。

平田邨平旺樓疑發生風化案，一名女童被人尾隨上樓，並拖至後樓梯。（孔繁栩攝）

平旺樓住戶呂先生向《香港01》記者表示，其兄長前晚聽到吵雜聲，初時以為情侶吵架，惟其後聲浪越來越大，於是與其他街坊前往後樓梯查看，一名黑衣黑褲男子疑是色魔，見有人趕至後立即逃走，街坊協助女童報警。其後大批便衣及軍裝警員進入大廈調查，呂先生的兄長亦協助落口供。

另一名住戶周先生則稱，前晚落樓跑步，發現後樓梯被警方封鎖調查，其後得悉發生風化案。他指，平田邨一向治安良好，以往很少聽聞風化案。

平田邨平仁樓互委會發緊急通告，指平旺樓疑發生風化案，一名女童被人尾隨上樓，並拖至後樓梯。（孔繁栩攝）

互委會表示，得悉平田邨物業服務辦事處已指示加強各座門衛保安，互委會呼籲街坊囑咐家人，出入大廈及乘搭升降機時，留意及提防身邊的陌生人，以保障人身安全。

當區區議員陳易舜昨日於fb專頁表示，因發生風化案，前晚有多輛警車出入平田邨，事件正在調查中。他稱會與管理公司及屋署檢討問題，避免再次發生同類型事情，並衷心慰問事主及家屬。

《香港01》正就事件向警方查詢。