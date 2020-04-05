港版N號房｜分享性愛影片TG群組刪記錄　立會議員要求保安局立案

《香港01》記者早前發現本港有Telegram群組，讓會員交互身邊人的性愛影像，而入組前需先通過驗證，包括回答淫褻及侮辱女性的話題，並要「出賣」伴侶的清晰樣貌照片，操作方式儼如韓國的「N號房」事件。記者今日再查看該個Telegram頻道，發現頻道已改名，記錄亦已刪除，但訂閱人數卻更多。 「港版N號房」報道曝光後，立法會議員葛珮帆即去信保安局局長李家超，要求當局立案跟進事件，嚴肅處理及拘捕相關違法人士。

【港版N號房】記者於4月2日就Telegram群組截圖時，當時群組訂戶為3499人（圖左），而今午再進入群組時，發現名字及頭像均已改變，聊天記錄亦已刪除，但訂戶人已增升至3525人。

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《香港01》記者早前發現本港有Telegram群組，以交換伴侶性愛影像作招倈，而進入群組前需先通過群主多重認證，並要交出另一半清晰樣貌的照片。記者今日再翻查該個TG頻道，發現名字及頭像均已改變，聊天記錄亦已刪除。惟記者於4月2日就該群組截圖時，當時群組訂戶為3499人，而今午再就已改名的群組截圖時，發現訂戶人已增升至3525人。

民建聯立法會議員葛珮帆昨日（4日）去信保安局局長李家超，要求保安局正視及立案調查事件，拘捕相關違法人士。葛珮帆續指事態嚴重，如有人未經同意隨意轉載或上載影片，對當事人身心造成極大影響，同時要求當局檢討性罪行條文，填補法例目前的漏洞，並立法打撃性罪行發生。