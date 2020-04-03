港版N號房｜Telegram群組會員交換性愛片　出賣伴侶影像方可加入

在Telegram秘密群組販賣性變態照片及影片的韓國「N號房」事件震驚國際，涉及最少74名受害人，當中包括11歲女童，卻有多達26萬人付款入會。事件引起韓國社會重新關注性罪行議題，但同類案件手法恐怕不是特例，世界各地都可能潛藏着不同的「N號房」。 《香港01》記者發現，本港有Telegram群組容許會員交換性愛影像，群主更要求入會者要提供伴侶清晰樣貌的照片，經過驗證後才可加入小組，然後就能與其他會員交換性愛影像，操作方式與「N號房」相似。

Telegram群組上有人以交換伴侶性愛影像去招收會員（遮蓋內容涉及不雅用語）。

要出賣伴侶才可入組 會員交流性愛影像

記者發現坊間亦有不少論壇或Telegram群組，分享偷拍及淫褻影像。其中有Telegram群組以「出賣」身邊人的性愛影像為題，用戶加入頻道後，可預覽由群主發布的影像，多是經過打格或模糊處理，而無格的版本則要在「細Group」查看，如會員要「升級」加入「細Group」，必需先聯絡群主通過驗證，進入群內貼出另一半的性愛影像，以此作為「同路人」驗證，運作與韓國的「N號房」相似。



記者曾嘗試加入其中一個群組，該個「大組」頻道同樣以出賣性愛影像為題，於2018年成立，共有3,499名訂閱者，群主不時於頻道內發放經處理的性愛影像，並配上大量淫穢字句。該名群主表示，「私伙嘢限定谷」只限互相分享性愛影像的會員，指謝絕圖或假相，又指群內「最想大家講多啲會點樣去凌辱人哋條女」，若希望自己的伴侶被當作性幻想對象，便要私訊聯絡群主進入「細Group」。

聲稱有50名會員 群主：要核實得好清楚

記者向群主訛稱有興趣進入更私密的細組，群主首先查問加入原因，又細問記者及伴侶的年齡，然後不斷拋出問題引導記者打出淫言穢語，包括如何幻想伴侶被「凌辱」的情景題，交流過程逾1小時。記者配合完成問答後，群主即要求記者提供另一半露出樣貌的6張家居生活照，方可作下一步驗證並入群。

據該名群主提供的群組截圖顯示，有會員於群內介紹伴侶的年齡，並分享性愛影片，相關影片均為正面拍攝，影像長達1至2分鐘。群主聲稱，目前群組共有50名會員，因組內有包括露樣的性愛影片，因此需要「核實得好清楚」，但其後表示「有樣嘅會隔一陣delete佢」，以保障會員。

未經同意發布淫褻品 可罰百萬兼判監5年

律師陸偉雄表示，事件是否犯罪需考慮多方面因素，包括相關性交影像的呎度，如當中展示出性器官，根據香港法例第390章《淫褻及不雅物品管制條例》第21條，發布淫褻物品最高可罰款100萬及判監3年。另外，未經同意下發布相關影像，而影像可辨別事主身份，即違反《個人資料（私隱）條例》第64條，最高可罰款100萬及判監5年。