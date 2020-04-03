港版N號房｜TG群誘會員出賣身邊人　犯罪學家：為尋「同路人」

韓國「N號房」事件震驚國際，然而隨着加密通訊程式盛行，世界各地都潛藏着「N號房」。《香港01》記者發現本港亦有Telegram群組讓會員交換性愛影像，惟加入小組前需要先驗證，群主會不斷發問誘導欲加入者講出淫褻性話題，並要交出另一半清晰樣貌的照片作驗證。城大犯罪心理學家黎定基表示，群組以不同問題作出試探，以確定入會者為「同路人」，而網路上可隱密個人身份，責任感會大大降低，導致行為尺度更大膽。

Telegram群組上有人以交換伴侶性愛影像作招徠（遮蓋內容涉及不雅用語）。（香港01記者攝）

黎定基分析指，群組利用網上平台避免被發現，因此非常小心處理入會事宜，需要經過認證以免有臥底入組。他指群主先發放部份經過處理的照片去吸引有共同嗜好的人，然後以不同問題作出初步試探，確定加入者是「同路人」，跟自己有相似的想法，繼而要求交出可見到樣貌的照片才能加入小組，重重關卡是要會員進入群組前經過篩選和日後要遵守規則，相信群主是考慮到保障自己及控制情況。

涉事群組的會員交流性愛影像及分享心得，但現實中並不會見面，黎定基分析，群組內會員亦會以文字交流，因為文字的形容可能較影像更透徹、更大膽，而行為上卻未必可以完全表達。他指性愛並非一定要作出性行為，亦可以文字及影像誘出幻想，刺激腦部帶出性快感。

網路隱密度高 責任感降低

黎定基續指，相關Telegram群組的運作，與昔日的「交換性伴侶」或「群交派對」相似，只是以往是以表格形式作入會作篩選，現時轉換到通訊軟件上進行，惟指現實中人與人直接進行互動，會有責任及道德觀約束，但網上活動可隱密個人身份，責任感會大大降低，會員行為會更加狂妄，呎度也更大膽。黎指出網絡上人人猶如戴上「面具」，這亦是網上罪行頻生，而韓國「N號房」會員人數多達 26萬，但運作多年卻無人舉報的原因。