【抗疫基金】補貼禁用作交租　火鍋店東主：經營壓力不只來自支薪

政府於今日（8日）下午6時召開記者會，公佈第二輪防疫抗疫基金措施，包括推出800億元「保就業」計劃，向合資格僱主提供工資補貼，每名僱員最高補貼額9,000元，為期半年。政府強調，補貼金額用作支付僱員薪金，不能作其他用途。有火鍋店負責人坦言，經營壓力不只來自支薪，「𠵱家冇咗九成生意，仲有限枱令，係冇收入，唔知點算」。

政府今早宣布延長「限聚令」至本月23日，B哥認為是最影響食肆生意的一環，「最大壓力喺呢度，14日完又14日，業界睇唔到個盡頭，冇人畀到個時間表我哋」。（資料圖片／林振華攝）

延長「限聚令」對食肆最大影響

疫情肆虐多月，飲食業首當其衝，不少東主叫苦連天。政府今日公佈第二輪防疫抗疫基金措施，位於沙田瀝源邨熟食中心的盛家麵家老闆B哥表示，作為僱主，經營壓力不只來自支薪，「𠵱家冇咗九成生意，仲有限枱令，係冇收入，唔知點算」。他指火鍋店的生意自1月起已一落千丈，加上店內有部分夥計屬兼職員工，未有供強積金，擔心未能完全受惠於新一輪措施。政府今早宣布延長「限聚令」至本月23日，B哥認為是最影響食肆生意的一環，「最大壓力喺呢度，14日完又14日，業界睇唔到個盡頭，冇人畀到個時間表我哋」。

疫情肆虐多月，飲食業首當其衝，B哥的火鍋店自1月起生意已一落千丈。 （資料圖片/林振華攝）

B哥慨嘆，由於其火鍋店持熟食小販牌照，早前已不符資格申請李嘉誠設立的10億元中小企應急基金，在疫情持續下，經營壓力越來越大。他指會繼續留意第二輪防疫抗疫基金的細節，希望能與員工共渡時艱，「閂咗佢，即係叫同事唔好做喇，但始終做咗60幾年，有感情喺度，真係唔想結束」。