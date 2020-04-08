防疫抗疫基金｜額外資助餐廳酒吧　減半裁員壓力　零收入仍難出糧

新一輪的「防疫抗疫」紓困政策中，港府主推「保就業」計劃，亦為飲食、建造和運輸業作補貼，代出糧五成上限9,000元，餐飲處所按面積有25萬至220萬元不等，最少八成資助額用以支付僱員薪酬；須關閉整個持牌處所的合資格餐飲處所（包括卡拉OK、酒吧、酒館和夜總會），可額外獲發一次過50,000元資助 叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍認為，相關措施協助時間較長，令老闆們「有數圍，願意盡量挨多陣，挨下去」，形容是「難得的驚喜」。本身經營酒吧及餐廳的中小企食店聯盟召集人林瑞華表示，不少餐廳、酒吧因應現時的防疫措施中受嚴重影響，沒有收入，不足以協助本身因疫情令餐廳所受影響下的薪金支出，形容為「絕望抗疫基金，不如唔好做」。

林鄭月娥今日（8日）公布新一輪防疫抗疫基金措施，除了政府預留800億元「代出糧」的「保就業計劃」，幫老闆出一半人工，每個打工仔上限為9,000元。

在疫情中影響最大的餐飲、酒吧亦有額外資助，當局會餐飲處所提供額外一次過資助，按處所面積大小，由25萬元至220萬元不等，最少八成資助額用以支付僱員薪酬，但不能同時申請保就業計劃資助。

按照政府指示須關閉整個持牌處所的合資格餐飲處所（包括卡拉OK、酒吧、酒館和夜總會），可額外獲發一次過50,000元資助。

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黃傑龍：減少一半裁員壓力

黃傑龍表示，第二輪的「防疫抗疫」基金中，對於為業界推出為員工支付半年薪金補貼，算為合理做法，能公平惠及各類型食肆，認為「雖不能發達，但肯試下挨落去」。他說，現時多項防疫措施，均針對飲食業，令其收入大大減少，相信不少餐廳已到「臨界點」，有裁員壓力，現時的支援涉及六個月，非為短時間，認為可以令不少老闆「雖然仲要蝕錢，但有薪金資助，好似仲有得做，有預算，有數圍，減少一半裁員壓力。」

他提到，明白到部份酒吧暫停營業近一個月，盈利上固然大受影響，但相信只為短時間，較長時間的薪金資金協助有一定作用，令不少餐廳舒一口氣，「當然每間餐廳情況唔一樣，最重要有盈利先撐到落去，但現時景況無可能維持半年都唔開得業架，如果唔係就執笠啦！但最緊要挨到經濟復蘇，市道好返。」

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對於部份餐廳已實行「無薪假保命」，黃表示每所餐廳的經營有所不同，難以比較，但相信部分負責人在難以經營的情況下依然要實行有開政策，但對於近日政府的防疫對策時有改變，有關紓困措施「算有驚喜」。

黃傑龍表示，第二輪的「防疫抗疫」基金中，對於為業界推出為員工支付半年薪金補貼，算為合理做法。（資料圖片）

林瑞華：仍要放無薪假

林瑞華表示，對於相關的資助對現時飲食業的協助並不大，他說，不少餐廳、酒吧因應現時的防疫措施，要減座位、縮短營業時間，甚至要暫停營業，本身已經減少最少50%收入，獲得資助後亦難以完全支付員工的薪金支出，仍然需要維持「無薪假」以保其就業。

他續說，以一間有7名員工的小型餐廳為例，洗碗工現時薪酬為約1.6萬至1.8萬元，廚師的人工大約為2萬多元，大多已超過政府的工資中位數1.8萬，獲得6.3萬元的資助後，亦不足以協助本身因疫情令餐廳所受影響下的薪金支出，形容為「絕望抗疫基金，不如唔好做」。

香港酒吧業協會副主席錢雋永則說，港府公布延長酒吧業關閉時間到本月23日，業界僱員將面對未來三星期的無薪假期，認為是因為政府防疫不力所引致，他認為，員工收入大減嚴重影響日常生活，望政府能體恤業界基層面對的困難，給予他們八成薪金補貼，令其過渡難關。