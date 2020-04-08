抗疫基金│工資補貼刺激招聘？　人力資源顧問：冇工開仲請人？

政府今日（8日）宣布新一輪1300億元防疫抗疫基金，包括推出800億元「保就業」計劃，向合資格僱主提供工資補貼，每名僱員每月最高補貼額9,000元，為期半年。勞工及福利局局長羅致光認為新一輪措施提供誘因令僱主增加人手或加薪，但有資深人力資源顧問質疑成效，直言措施並不可能令僱主招聘人手或加薪，「有啲行業已經冇工開，仲請人？」

周綺萍指，僱主的經營壓力不只來自僱員薪金，應付租金亦是一大問題。 （資料圖片/林若勤攝）

政府將推出800億元保就業計劃，向合資格僱主提供工資補貼，令僱主可保留僱員，但必須承諾在接受津貼期間不會裁員，故為僱員作強積金供款的僱主亦合乎資格。工資補貼以五成工資計算，上限以每月1.8萬元為基礎，每名僱員每月最高補貼額9,000元，為期半年，分兩期支付予僱主，第一期不遲於6月發放。

政府亦會向飲食、建造及運輸業（只限的士及紅色小巴司機）3個行業的僱主提供支援，以及向自僱強積金供款者提供一筆過資助，料涵蓋150萬名僱員。勞福局局長羅致光更認為，新一輪措施可提供誘因令僱主聘請更多人手或替員工加薪。

林鄭月娥公布第二輪「防疫抗疫基金」詳情。 （余俊亮攝）

促參考英國做法 提高津貼比率

安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍直言，第二輪防疫抗疫基金不可能刺激招聘或加薪，坦言：「有啲行業已經冇工開，仲請人？」她形容僱主為僱員加薪是市場導向決定，「𠵱家擺明個bargaining power（議價能力）喺晒僱主度，仲要個ceiling（上限）得9,000，我點解要加？」。

她直指政府僅津貼僱主支付一半薪金，做法是「你出雞我出雞」，而非「你出雞我出豉油」。她舉例指，英國政府為因疫情無法工作的僱員支付八成工資，為期3個月，「呢啲先係你出雞我出豉油嘛」。她建議政府參考英國做法，提高資助比率而降低實施期限，「可以3個月後，因應疫情再作出檢討」。

周綺萍指大部分中小企的備用金已近乎用光，擔心未等到6月獲發資助，已被迫結業。 （蔡正邦攝）

中小企備用金近乎用光 難捱到6月

官員在記者會回應提問時亦補充，僱主申請防疫抗疫基金時，只能用作補貼僱員支薪，不能用作交租或遣散費等用途，否則日後審查時或會因應情況作出相應罰則。周綺萍指，僱主的經營壓力不只來自僱員薪金，應付租金亦是一大問題，認為補貼金額若在6月才發放是太遲，她質疑：「香港唔係全世界最有效率嘅城市之一咩？點解仲要幾個月先發放到？」她指大部分中小企的備用金已近乎用光，亦有不少打工仔已失業，擔心再待數月後，不少老闆的生意已「捱唔住」，被迫結業，「要1個月就畀到錢，先係救急」。