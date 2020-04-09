新義安無視禁令酒吧搞生日派對　警拘負責人票控64賓客

2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情肆虐，政府推行「限聚令」、11類場所需關閉，全港酒吧自上周五（3日）傍晚起關閉，但有黑幫「新義安」分子竟無視禁令，包場開生日派對，警方昨日（8日）凌晨突擊搜查尖沙咀海防道一間樓上酒吧，拘捕並控告一名23歲男負責人，同時64名男女賓客涉違反「限聚令」，警方將向他們發出傳票，罰款2000元。

消息指，昨日（8日）凌晨有人於尖沙咀海防道38號包場，為一名黑幫「新義安」頭目舉行生日派對，逾60名賓客到場祝賀，當中部分為黑幫人士。警方根據線報到場，拘捕一名23歲男負責人及5名職員，另外於附近一後巷，拘捕一名22歲、綽號「老虎仔」新義安男成員，於他身上檢獲10克可卡因。

記者到現場視察，其中一樓層並無顯示店舖招牌，大門外僅貼出用紙寫上同大廈另一層的餐廳名及「私人派對」字眼。該間位於另一樓層的餐廳負責人表示，該舖位過去是由餐廳經營，但因受社會運動影響早前已經結業，已由地產經紀轉租他人，負責人指據了解應是經營私人派對，但與其餐廳無關。

記者到大廈了解，其中一樓層單位未有貼出招牌，門外貼上「私人派對」字眼。（香港01記者攝）

警方於行動中拘捕一名23歲姓羅男負責人，經調查後，控以一項「違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）」罪，案件將於下周四在九龍城裁判法院提堂。另外，64名酒吧顧客包括34男30女，年齡介乎14歲至60歲，涉違《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），警方將會向他們發出傳票，可罰款2000元。

《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）訂明，會址内純粹或主要用作售賣或供應令人醺醉的酒類，供人就地享用的會址範圍必須關閉。違反上述規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款50,000元及監禁6個月。

警方表示，處所管理人於上址狹小的空間內向多人售賣酒類飲品，大大增加病毒在社區傳播的風險，行為極不負責任。

一連兩日打擊尖沙咀酒吧

警方一連兩日於尖沙咀打擊違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》繼續營運的酒吧，周二（7日）凌晨警方於尖沙咀山林道永勝商業中心一間樓上無牌酒吧拘捕91人，當中3男1女為負責人及侍應，被控「無牌售賣酒類飲品」，另外30歲男負責人被暫控違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》，案件今日（9日）提堂。其餘53男34女酒客，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」及「藏毒」。